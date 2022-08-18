نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر تصفيات الصيف على التكييفات والمبردات من عروض لولو أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر تصفيات الصيف على التكييفات والمبردات والمراوح من عروض لولو Lulu offers خلال شهر أغسطس 2022 في فروع لولو بمدن المملكة العربية السعودية ابمختلفة، حيث يمكنكم الإستفادة من هذه العروض بداية من يوم 18 أغسطس 2022 وحتى نفاذ الكميات بخصومات بين 20٪ وحتى 45٪، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض لولو أغسطس في المملكة العربية السعودية

خصم مئات الريالات لفترة محدودة بكل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية على أسعار: المروحة الأرضية بجهاز تحكم من أوبتيما Optima،وخصم آخر منهم على سعر مكيف الشباك من سوبر جنرال 1.5 طن بارد، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مكيف سبليت من جري 1.5 طن بارد وسخن وتوفير 200 ريال سعودي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار كرافت مكيف سبليت 1.5 طن بارد، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار هاير مكيف سبليت 1 طن بارد بتوفير 140 ريال سعودي، وتنزيل حصري على سعر ميديا Media مكيف سبليت 1.5 طن بارد وسحن بتوفير 300 ريال سعودي، والمكيف المحول من سوبر جنرال 1.2 طن بتوفير 100 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

توفر محلات لولو السعودية عدة تخفيضات أخرى على أسعار: Super general مكيف سبليت 1.5 طن بارد بتوفير 600 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر المروحة الرأسية 16 انش بتوفير مميز، وتخفيض آخر منهم على سعر المروحة الرأسية من بلاك آند ديكر 50 واط، وتنزيل مميز على سعر ميديا المكيف المحول 12 ألف بتوفير 300 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر ال جي مكيف سبليت 1.5 بارد بتوفير 550 ريال سعودي،و خصومات أخرى.

عروض لولو السعودية على المنتجات الغذائية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار الخضار المشكل المطبوخ، وتخفيض آخر منهم على سعر شيش كباب الدجاج، وتخفيض مميز آخر على سعر الدجاج الحار بالعظم والمرق، وتخفيض آخر منهم على سعر اللحم البقري بالكاري، وعلى سعر الدجاج المشوي المتنوع، وتنزيلات أخرى منهم على سعر ورق الموز المغطى مع برياني السمك، وعلى سعر دونات الشكولاتة، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار وجبات جاهزة أخرى.