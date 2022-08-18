نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ظهور الباخرة المحلقة والخداع البصرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الجميع عن الباخرة المحلقة والخداع البصرى، واعتقد بعض الأشخاص قبال سواحل كورنوال غرب بريطانيا وجود باخرة طائرة تحلق في السماء حسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل”،كما حددت السبب وراء رؤيتها هو الخداع البصري، بالإضافة إلى هذه الظاهرة تحدثت عن طريقة انتقال الضوء من خلال الهواء باختلاف درجة الحرارة، ودعمت الصحيفة مقالها بصورة الباخرة العملاقة “تحوم”بالقرب من مدينة بيران بورث على السواحل الشمالية كورنوال،غرب بريطانيا.

الباخرة المحلقة والخداع البصري

ذكرت ليزي لارباليستير التي قامت بالتقاط فيديو الباخرة الطائرة المحلقة عدة أشياء:

إنها كانت راسية بالقرب من سواحل المدينة منذ عدة أيام، وفي طريق عودتها إلى البيت لاحظت السفينة تطير في السماء محلقة في الأفق.

ويرجع تفسير ظاهرة السراب أو الوهم البصري هو ارتفاع درجة حرارة الشمس في الغلاف الجوي فوق الأرض و البحر مما أدى إلى تكوين طبقة من الهواء الدافئ و البارد مما يؤدي إلى انحراف الضوء.

وأطلق على ظاهرة الوهم البصري للسفن الحلقة في السماء اسم الجنية مورغانا .

تكرار ظاهرة السفن المحلقة

حدث تكرار لظاهرة السفن المحلقة في السماء ،ومن أمثلة الباخرة المحلقة والخداع البصرى مايلي :

تم التقاط صورة رائعة للعديد من السفن التي ظهرت في ديفون ، وكانت محلقة فوق البحر.

اكتشف عامل الصحة كولين ماكالوم في مدينة أبردينشايرظهور سفينة أخرى وكأنها تحوم في السماء.

و قام بعد ذلك بالتقاط فيديو للظاهرة غير عادية والتي عرفت بظاهرة السراب.

وقال كولين مفسرا لرؤيته لتلك الظاهرة أنه في بداية الأمر شاهدها و كأنها تحلق في السماء.

ولكن بعد التدقيق بالنظر،ولاحظت أنه مجرد وهم بصري بسبب تكون السحب بالقرب من البحر فتغير لون الماء بالقرب من الأرض.

ونشر أيضا هذا الفيديو الذي تظهر فيه السفينة الطائرة في السماء، وقد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و فى ختام مقالنا نكون قد كشفنا عن سرالباخرة المحلقة والخداع البصرى، واستعرضنا صورعديدة للسفن كأنها محلقة في السماء،وكما تناولنا تفسير تلك الظاهرة، وأدركنا أن الخداع البصري السبب وراء ذلك، ونتمنى أن نكون قد استوفينا الموضوع بجميع جوانبه.