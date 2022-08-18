شوف عروض السيارات 2022 في السعودية أفضل عروض السيارات الجديدة والمستعملة

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عمر شويل - جدة عروض السيارات 2022 في السعودية واحدة من اكثر العروض التي يبحث عنها الالاف من الأشخاص بشكل يومي ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني افضل عروض السيارات في السعودية 2022 داخل أبرز المعارض والشركات بتخفيضات ومزايا مختلفة ونوفر لكم عروض السيارات في الرياض جدة والدمام وجميع المناطق الأخرى. عروض السيارات 2022 في السعودية عروض اكسيد 2023 واحدة من السيارات الحديثة المتوفرة في المملكة العربية السعودية ويمكنك الحصول عليها من سنابل الحديثة للسيارات مع استرداد نقدي يصل حتي 15000 ريال وضمان 7 سنوات ويبدا العرض من 17 أغسطس و ينتهي بتاريخ 31 أغسطس 2022.

عروض جيتور 2023 X70 من شركة التوريدات الوطنية للسيارات بدون دفعة اولي وبدون هامش ربح وسنتان صيانة مجانية ويسري العرض من 13 يوليو وحتي 30 سبتمبر 2022 ويمكنك التقسيط بـ 1.149 ريال شهريا.

عروض جيتور X70 PLUS 2023 من شركة التوريدات الوطنية للسيارات يمكنك الحصول علي السيارة بتقسيط شهري 1.279 ريال وبدون دفعة أولي وبدون هامش ربح وسوف تحصل علي سنتان صيانة مجانية.

عروض هافال بالتعاون مع البنك الفرنسي والعرض هو هامش ربح ابتداء من 3.895 وبدون دفعة أولي ويستمر هذا العرض حتي 30 سبتمبر 2022 علي جميع سيارات هافال. عروض السيارات في السعودية بالتقسيط 2022 عروض انفينيتي QX80 2022 من شركة التوكيلات العالمية سوف تحصل علي السيارة بتقسيط شهري 3.232 ريال وتكون الدفعة الأولي 30.75% ودفعة أخيرة 30% ويسري هذا العرض حتي يوم 31 أغسطس 2022.

عروض السيارات سيارة انفينيتي QX60 2022 من شركة التوكيلات بتقسيط شهري 2.727 ريال ودفعة اولي 26.25% ودفعة أخيرة 35% وينتهي العرض بنهاية الشهري الجاري 31 أغسطس 2022.

عروض السيارات 2022 في السعودية تشمل سيارة انفينيتي QX55 2022 من شركة التوكيلات الفاخرة بتقسيط شهري 2.323 ريال ودفعة أولي 23.86% ودفعة أخيرة 35% وينتهي العرض في 31/08/2022.

افضل عروض السيارات من شركة التوكيلات الفاخرة توفر سيارة انفينيتي QX50 2022 المتوفرة بسعر 192.900 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة أدفع 50% الان و 50% بعد سنتين.

عروض انفينيتي Q50 2022 من شركة التوكيلات الفاخرة يمكنك الحصول عليها 50% الان وادفع 50% بعد سنين وسعر السيارة 171.900 ريال سعودي.

عروض السيارات من شركة العيسائي تحتوي علي عروض ميتسوبيشي 2022 ادفع 50% من سعر السيارة الان و 50% بعد عامين وسعر وتقسيط شهري 1.925 ريال.

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