انت الان تتابع خبر كعبك هينور .. بحفنة ملح ودعي خشونة وتشققات القدمين لتنعيم وترطيب كالحرير من أول استخدام بهذه الطريقة الذكية! والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح- تعتبر مشاكل القدم والتشققات من اكثر ما تعاني منها الكثير من النساء والفتيات ونجد كثيرا منهن يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح القدمين والتخلص من الاسمرار والقضاء على تلك التشققات.

وبعد ذلك تم العثور على وصفة الملح حيث بالامكان تحضيرها عن طريق الملح لإرجاع القدمين ناعمتين مثل الحرير وكأننا قمنا بعمل بادكير في صالونات التجميل وسوف نعرض لكم طريقة عمل وصفة الملح من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الملح

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وهي سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

٣ ملعقة ملح.

شاور جيل.

زيت جونسون.

مبرد.

كيس بلاستيك.

شراب.

طريقة تحضير وصفة الملح.

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة عن طريقها نتخلص من خشونة القديمين وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن ، الملح، الشاور جيل، الشامبو.

نعمل على تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع القدمين في ذلك الخليط ونتركهم حتى تصبح درجة حرارة الماء دافئة بدلا من ساخنة.

نقوم باستخدام المبرد على القدمين فور خروجهم من الماء حتى يتم تقشير الجلد الميت.

ثم نقوم بتنشيفهم جيدا، نضع زيت جونسون المرطب على القدمين.

نعمل على تدليك القدمين جيدا بالزيت.

ثم نقوم بلبس الكيس البلاستيك في القدمين بعد وضع الزيت وارتداء الجوارب وتركها حتى الصباح.

نلاحظ بأن القدمين قد أصبح ناعمتين وتخلصنا من التشققات والجلد الميت من أول استخدام.

فوائد ترطيب القدمين

يجب علينا أن نقوم بترطيب القدمين بشكل يومي وسوف نوضح فوائد الترطيب من خلال النقاط التالية.

يساعد على تنعيم القدمين.

يحمي القدمين من الاسمرار والتشققات.

يساعد على بقاء القدمين جميلتين في معظم

الوقت.

يساهم في التخلص من البقع الداكنة الموجودة في القدمين.

ملحوظة يجب في الترطيب استخدام الفازلين كمرطب طبيعي أو زيوت طبيعية حتى نحصل على درجة ترطيب عالية.

خلطة دقيق الارز والعسل لتبيض الكعبين

كما يمكننا استخدام خلطة مذهلة تساهم في جعل القدمين خالية من التشققات ، وهي وضع ملعقة من الارز المطحون مع ملعقة من ملعقة من العسل مع ملعقتين من خل التفاح ، ثم امزجي المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس ثم إدهني الخليط علي القدمين واتركيه لمدة تصل الي ساعة ثم ضعي الجوري الخاص بكي علي القدمين ثم اغسلي القدمين بالغسول المناسب

هناك طريقة أخري تتكون من ملعقتين من الملح مع ثلاثة ملاعق من الخل مع ربع ملعقة من زيت الزيتون مع خلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي القدمين واحصلي علي قدمين ناعمتين من أول استعمال حيث تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي يمكن أن تقوم بتوريد القدمين والتخلص من اسمرار القدمين بسهولة في دقائق لذلك يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا