نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض الرجعة للمدارس من أسواق العثيم بأسعار وخصومات كبري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم تقدم لجميع عملائها أقوي العروض المميزة الأسبوعية بمناسبة الراجعة للمدارس لجميع الطلاب بكل المراحل التعليمية، حيث تفاجئ أولياء الأمور بمجموعة متنوعة من العروض المختارة للبقالة والسلع التمونية، فحان الوقت الآن للاستفادة من الصفقات المدهشة التي يستفاد منها الجميع سواء كان الكبار أو الصغار، فتبحث ربة المنزل على العروض المميزة التي تحمل خصومات هائلة لكي تستفيد بالمنتج وتوفر أكبر قدر من نقودها.

أقوي عروض الرجعة للمدارس من أسواق العثيم بأسعار وخصومات كبري

كما تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض خاصة لحاملي بطاقة أكتساب بأقوي الأسعار والخصومات، ويوجد العديد من السلع الغذائية المتنوعة بالعرض الأسبوعي، مثل الحبوب والتوابل التي لا يمكن الأستغناء عنها، والخضروات والفواكه متوفرة بأقل الأسعار، اللحوم والدجاج الطازج، استمتعوا بأحدث تخفيضات العثيم والتي تبدأ من يوم الأربعاء 17-8-2022 الموافق 19-1-1444 هـ، ويستمر لمدة أسبوع كامل بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم أو حتى نفاذ الكمية.

عروض خاصة لحاملي بطاقة أكتساب

كيس صابون تايد مركز، بوزن 4.50 كيلو، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

5 حبات شبيهة قشطة بوك بوزن 160 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

ربطة زيت نور دوار الشمس 2 × 1.50 لتر، بسعر 37.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

كرتونة دجاج مجمد بدون أحشاء من ساديا، وزن الحبة 1300 جرام، بسعر 179.75 ريال بدلاً من 218.00 ريال.

كيس أرز الشعلان مزه بسمتي، بوزن 5 كيلو، بسعر 29.50 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

قسم العلافة والتوابل والمعجنات المشكلة من أسواق العثيم

حبة زود شوكولاتة مالتيزرز، بسعر 50.00 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

دونات فاسي 4 حبات، بسعر العلبة 9.75 ريال.

5 حبات زود كرواسون بحشوة جبنة بيضاء، بسعر 8.50 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

كعك أصابع بجوز الهند، سعر العلبة 12.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

زود كيكة اللوز والبرتقال، بسعر الحبة 11.50 ريال.

قسم التوابل والحبوب