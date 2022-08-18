نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية من 17 أغسطس وحتى 24 أغسطس الموافق 26 محرم بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مع حضراتكم أحدث وأقوى عروض العثيم السعودية Al othaim offers من 17 أغسطس وحتى 24 أغسطس الموافق 26 محرم بجميع الفروع في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، حيث لديهم في الفروع مجموعة خاصة من السلع الغذائية المختلفة المحلية والمستوردة من اليوم وحتى نفاذ الكميات…..

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية Al othaim

تتوفر عدة تخفيضات حصرية اليوم بجميع الفروع على أسعار: زيت زيتون بيتوتي البكر الممتاز، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار البيبسي الزجاجي، والبيبسي العلب، وعروض أخرى بالفروع على أسعار عبوات البيبسي البلاستيكي العائلي بحجم لتر ولترين، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت دوار الشمس من نور Nour بحجم لتر، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات فول لونا المقشر بالخلطة المصرية، وتنزيل آخر منهم على سعر شاي ليبتون الأخضر، وعلى سعر شاي ليبتون الأكياس، وعرض مميز آخر على سعر حليب فريشكو البودرة، وتخفيض آخر منهم على سعر بسكويت الشاي من أولكر العادي وبالكاكاو، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بسكويت دايجستيف بالشكولاتة البنية ومغطى بالشكولاتة الداكنة أيضاً المصنوع من قمح كامل.

عروض خاصة اليوم من العثيم ولفترة محدودة جداً

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت عدة تنزيلات حصرية متنوعة على أسعار: العبوة الإقتصادية بالحجم العائلي من أرز الوليمة البسمتي بحجم 5 كجم، وتنزيل آخر منهم على سعر لقمة القاضي المعلبة من dumpling mix، وتنزيل آخر منهم على سعر شيبس ليز، وخصم آخر منهم على سعر عسل بورام الغابة السوداء، وتخفيض على سعر ورق عنب الحلالي، وخصم آخر بالفروع على سعر عبوات حمص أديلينا الحب الزجاجي، وخصم آخر على سعر قهوة ميف المسافر بالهيل العربي، وتنزيل حصري آخر على سعر حليب أبو قوس شقرات، وخصم آخر على سعر كورن فلكس كونتري، وتابلت جوديفا بيور.

تنزيلات أخرى من العثيم هايبر ماركت

توجد عدة خصومات خاصة على أسعار: رطب نبوت سيف، وتنزيل آخر منهم على سعر عبوة البلح الرطب السلج الطازج، وتنزيلات أخرى بالفروع.