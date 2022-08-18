نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من عروض مكتبة جرير جوالات هواوي وهونر بخصم مذهل حتى نهاية أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة من عروض مكتبة جرير Jarirbookstore جوالات هواوي Huawei، وهونر Honor بخصم مذهل حتى نهاية شهر أغسطس 2022، حيث تعد عروض مكتبات جرير من أكبر وأهم مكتبات البيع بالفروع وأونلاين في المملكة العربية السعودية على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالجوالات، والأيفون، والأيباد، وأجهزة آبل apple، وخصومات أخرى منهم على أسعار أجهزة المسح الضوئي، وتنزيل آخر منهم على أسعار أجهزة إلكترونيات حديثة أخرى بخصومات مميزة لفترة محدودة، وإليكم التفاصيل….

عروض مكتبة جرير اليوم Jarirbookstore offers

توجد بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: هاتف هواوي نوفا 9 بسعة 128 جيجابايت باللون الأسود من الجيل الخامس بسرعة رامات 8 جيجابايت بخاصية كوالكوم ستاب دراغون، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف هواوي بي 50 بوكت بسعة تخزين 256 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأبيض، وتنزيل آخر منهم على سعر هواوي بي 50 برو Huawei P50 pro وتنزيلات أخرى على أسعار هواتف هواوي ميت اكس اس 2 بسعة 512 جيجابايت وسرعة رامات عالية، باللون الأبيض كوالكوم ستاب دراغون وهدايا بقيمة 4600 جيجابايت.

تنزيلات خاصة من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً بمكتبات جرير Jarirbookstore كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: هاتف هونر Honor X9 بسعة 128 جيجابايت بسرعة رامات 8 جيجابايت مع خاصية كوالموم ستاب دراغون باللون الفضي، وخصومات أخرى منهم على أسعار هواتف Honor X9 باللون الفضي بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات عالية جداً، وخصومات أخرى على أسعار هونر 50 الهاتف المميز بتوفير 400 ريال سعودي باللون الأسود منتصف الليل، وعروض أخرى على أسعار هواتف هونر 50 المختلفة بتوفير 400 ريال سعودي من الجيل الخامس، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف هونر Honor X9 بتوفير 100 ريال سعودي باللون الفضي من الجيل الخامس، وعروض أخرى بجميع الفروع.

عروض أخرى مميزة من مكتبات جرير بالسعودية

توجد عدة خصومات أخرى من مكتبات جرير على أسعار كثير من جوالات الأندرويد الحديثة، ومنها: هواتف هواوي بي 50 برو بسعة 256 جيجابايت بتوفير 800 ريال سعودي باللون الذهبي الكاكاو، وخصومات خاصة عديدة من مكتبات جرير على أسعار منتجات أخرى عديدة.