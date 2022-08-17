طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس في المنزل وداعا للحشرات الصيف بدون كيماويات

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عمر شويل - جدة من بداية فصل الصيف يكثر وجود الذباب والناموس في المنزل حيث أن يختبئ من ارتفاع درجة الحرارة بالخارج داخل المنازل، كما أنه استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الناموس والذباب تؤثر على صحة الإنسان ويمكن أن تسبب أضرار وخاصة في حالة وجود أطفال أو حوامل بالمنزل، يعد الأمر في هذه الحالة أكثر خطورة بالمنزل، لذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال طريقة بسيطة وسهلة لعمل مصيدة بالمنزل بأقل مكونات وتكاليف ودون أن تسبب أي ضرر على أفراد الأسرة.
مكونات تحضير مصيدة للذباب والناموس بالمنزل
ونتابع معكم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف وتوجد في أغلب المنازل، أو يمكن شرائها بأسعار بسيطة.
- شريط لصاق من السولتيب.
- زجاجة فارغة من الزجاج.
- ربع كوب يكون كبير من السكر.
- سكين حاد من المطبخ.
- قلم جاف.
- مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة.
- كوب من الماء.
طريقة تحضير مصيدة الذباب والناموس بالمنزل
وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير المصيدة نتابع معكم كيفية تحضير المصيدة بكل سهولة وتساعدك على التخلص من الذباب والناموس الذي يوجد بالمنزل.
- أولا نقوم بوضع كوب الماء على النار في وعاء ونتركه حتي يغلي، نضيف بعد ذلك كوب الماء المغلي في الزجاجة الفارغة.
- وبواسطة القلم الجاف نحدد الزجاجة من المنتصف ونقص النصف العلوي.
- نضيف بعد ذلك على كوب الماء الموجود في نصف الزجاجة ربع كوب السكر، وملعقة الخميرة.
- قلبي كل هذه المكونات معا حتي يذوب السكر والخميرة في الماء.
- وبواسطة قطعة من القماش نضعها فوق نصف الزجاجة من أعلي، وقومي بتثبيتها على الزجاجة من أعلي بالسولتيب.
- قوم بعمل عدة ثقوب في هذه القماشة من أعلي وسوف تلاحظين موت الذباب عندما يقترب من الزجاجة.
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