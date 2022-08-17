نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس في المنزل وداعا للحشرات الصيف بدون كيماويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من بداية فصل الصيف يكثر وجود الذباب والناموس في المنزل حيث أن يختبئ من ارتفاع درجة الحرارة بالخارج داخل المنازل، كما أنه استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الناموس والذباب تؤثر على صحة الإنسان ويمكن أن تسبب أضرار وخاصة في حالة وجود أطفال أو حوامل بالمنزل، يعد الأمر في هذه الحالة أكثر خطورة بالمنزل، لذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال طريقة بسيطة وسهلة لعمل مصيدة بالمنزل بأقل مكونات وتكاليف ودون أن تسبب أي ضرر على أفراد الأسرة.

مكونات تحضير مصيدة للذباب والناموس بالمنزل

ونتابع معكم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف وتوجد في أغلب المنازل، أو يمكن شرائها بأسعار بسيطة.

شريط لصاق من السولتيب.

زجاجة فارغة من الزجاج.

ربع كوب يكون كبير من السكر.

سكين حاد من المطبخ.

قلم جاف.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة.

كوب من الماء.

طريقة تحضير مصيدة الذباب والناموس بالمنزل

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير المصيدة نتابع معكم كيفية تحضير المصيدة بكل سهولة وتساعدك على التخلص من الذباب والناموس الذي يوجد بالمنزل.