نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماك كافيه – أسعار المنيو الجديد ورقم وعنوان الفروع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماك كافيه السعودية واحد من أشهر الأماكن التي تقدم المشروبات والمقبلات السريعة، بالإضافة إلى الآيس كريم والسناكات الفريدة التي ينفرد كافيه ماكدونالدز بتقديمها. كما يمكن للأشخاص الحصول على عدد من ألذ الحلويات الرائعة، والوصفات والمعجنات المميزة بأسعار تنافسية ملائمة.

ماكدونالدز كافيه

يعد كافيه ماك أحد المقاهي العائلية في المملكة العربية السعودية.

يحظى ماكدونالدز كافيه بحب كل من الكبار والصغار لما يقدمه من تشكيلة متنوعة من الخيارات

مختص بتقديم الوجبات الخفيفة، وله الكثير من الفروع المتوزعة على امتداد المملكة.

يقدم المقهى خدماته على مدار الأسبوع، بدءًا من الساعة الثامنة في الصباح وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويمكن للزبائن التواصل مع فروع ماك كافيه عبر رقم الهاتف الخاص به، أو عبر حساب المقهى على منصة انستغرام.

أسعار ماكدونالدز كافيه

تعد أسعار الوجبات والمشروبات ضمن ماك كافيه مناسبة لمختلف شرائح الزبائن، حيث أنها تتراوح بين 6 و11 ريالًا سعوديًا، ومن أشهر هذه الوجبات:

سعر مافن تريبل، أو مافن التوت والشوكولا البيضاء، أو الكروسون بأنواعه يبلغ 9 ريال.

أما كيك الشوكولا أو كيك التيراميسو فيبلغ كل منهما سعر 18 ريالًا.

بينما يقدر سعر دونات السكر أو الشوكولا 6 ريال.

ويستطيع الزبون شراء ماكرون كاراميل، أو ماكرون قهوة أو توت أو شوكولا بمبلغ 11ريال فقط.

منيو ماكدونالدز كافيه

وتتضمن منيو ماكدونالدز مجموعة من المشروبات والمثلجات اللذيذة، منها:

آيس كريم ماكياتو بسعر 11 ريال سعودي.

مانجو سموذي، فرابتشينو موكا، ميلك شيك بسعر 13 ريال فقط.

بينما يبلغ سعر اللاتيه الإسباني 10ريال.

أما دبل الإسبريسو يبلغ سعره 9 ريال.

فروع ماك كافيه

تتوزع فروع ماك كافيه بشكل كبير في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الفروع: