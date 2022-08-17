طريقة عبقرية لسحب الأموال من ماكينات Atm بدون الحاجة إلى بطاقة فيزا

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عمر شويل - جدة أصبحت معظم القطاعات الحكومية والخاصة تعتمد على صرف المرتبات عن طريق ماكينات Atm، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفظ لهم على أموالهم من تعرضهم للسرقة، حيث تتميز ماكينات Atm بالعديد من المميزات وهي القدرة على صرف الموظف أو الشخص للمرتب في أي وقت دون انتظار مواعيد البنك والازدحام على مقرات صرف المرتبات، حتي صرف المعاشات اليوم أصبح من خلال ماكينات Atm، ولكن يمكن الأن بطريقة سهلة صرف أي أموال من ماكينات Atm دون الحاجة إلى بطاقة الصرف، وسوف نوضح كيفية هذه الطريقة من خلال هذا المقال.
طريقة صرف الأموال من ماكينات Atm دون الحاجة إلى بطاقة صرف
أصبح يمكن الأن لأي شخص أن يقوم بصرف الأموال الخاصة به على حسابة الشخصي دون أن يحتاج إلى بطاقة الصرف، وسوف نوضح لكم هذه الطريقة في النقاط التالية.
- أولا لأبد على الشخص أن يكون لديه حساب شخصي على خدمة المحافظة الإلكترونية التي توجد على ماكينات الصرف Atm
- يتم اختيار خدمة المحافظة الإلكترونية من ماكينة الصرف ال Atm ويقوم بعد ذلك بإدخال الرقم السري له على المحافظة، مع تحديد اللغة التي تتعامل بها على ماكينة الصرف .
- يختار الشخص بعد ذلك قيمة المبلغ الذي يريد سحبة.
- ثم يضغط على كلمة سحب وخلال بضع ثواني قليلة سوف يظهر له المبلغ الذي من خلال فتحة السحب بالمكينة.
مميزات صرف الأموال من ماكينة ال Atm بدون بطاقة صرف
يعاني العديد من الافراد من حمل بطاقة الصرف دائما معهم لحجتهم إلى صرف الأموال في أي وقت، وذلك أحيانا يعرضهم للسرقة البطاقة أو الضياع، ولذلك نوضح لكم المزايا التي يمكن من خلالها صرف الأموال بالمحافظة الإلكترونية.
أولا تساعد هذه الطريقة إلى الحفظ على بطاقة الصرف بعيدة دون أن يضر الشخص إلى حملها دائما، وتساعد على الحصول على الأموال بطريقة أسرع.
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