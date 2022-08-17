شوف عروض العثيم على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تعتبر من أهم العروض المميزة وبشكل كبير على في مختلف أنحاء المملكة العربية. حيث يبحث العملاء عن أفضل أنواع الأجهزة والتي تتميز بمواصفات عالية الدقة وكذلك تتميز بجودتها العالية وسعرها الرخيص وليس الغالي الذي يستطيع الجميع تحمله وشراؤه. ومن أفضل الأجهزة وأهمها الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية واكسسواراتها وأيضاً الأجهزة الكهربائية المختلفة كل ذلك سوف تحصل عليه بسعر مميز من خلال متاجر العثيم مول. أقوى عروض العثيم على الهواتف بخصومات مذهلة اشتري هاتف سامسونج أي 53، يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وشاشة حجمها 6.5 بوصة، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، بشبكة 5G.بينما سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، والداخلية سعتها 128 جيجا بايت. فقط بسعر 1399 ريال سعودي. اشتري لينوفو لابتوب يتميز باحتوائه على معالج سيلرون، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 وكذلك شاشة بحجم 15.6 بوصة. كما أنها تحتوي على قرص تخزين داخلي سعته 1 تيرا بايت، ورامات بسعة 4 جيجا بايت. بسعر 1299 ريال سعودي.

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