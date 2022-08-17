شوف عروض العثيم الأسبوعية على مقاضي البقالة والسلع التموينية

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عمر شويل - جدة مجموعة جديدة من التخفيضات ضمن عروض العثيم الأسبوعية، تحتوي مجلة عروض العثيم على مئات المنتجات من السلع الاستهلاكية والتموينية الأساسية، يعرض العثيم مول أكثر من منتج بخصومات نقدية توفر الكثير من المال للمتسوقين، فيستطيع المتسوق شراء مقاضيه اليومية والأسبوعية من مجموعة أسواق عبد الله العثيمأسواق عبد الله العثيم بأقل من سعرها الطبيعي، مما يجعله يوفر الكثير من النقود. عروض العثيم الأسبوعية يمكن استخدام الجبن الموزاريلا في اعداد العديد من المأكولات على رأسها البيتزا والكريب، احصل على شبيهة جبن موزاريلا المراعي وزن الحبة 750 جرام +250 جرام مجانا، مقابل 27.95 ريال للحبة بدلا من 37.5 ريال.

شبيهة جبن المراعي فيتامينات مثلث 120 جم بسعر 2.95 ريال للحبة بدلا من 3.95 ريال.

حليب المراعي بودرة أكياس وزن 2250 جرام سعر الكيس 75.95 ريال بدلا من 84.95 ريال. حليب المراعي مكثف محلى 397 جرام سعر العلبة 5.75 ريال بدلا من 8.95 ريال.

كب كيك لوزين 18 × 30جم سعر العلبة 10.5 ريال بدلا من 12.95 ريال.

عسل لانجنيز وزن كيلو بسعر 59.95 ريال بدلا من 84.95 ريال، عسل نحل صافي. العثيم مول دو أصابع دجاج مجمدة وزن الحبة نصف كيلو جرام سعر الحبة 13.5 ريال بدلا من 18.95 ريال.

صدور دجاج طرية دو وزن الكيس 2 كيلو جرام.

بطاطس لامب وستون أصلية وزن 2.5 كيلو جرام. شبيهة جبن بقرات الثلاث دنماركي بيضاء سعر الكيلو 14.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

دجاج بروستد زينغس فيليه/ شرائح وزن كيلو جرام بسعر 38.95 ريال للحبة. تخفيضات العثيم دجاج ساديا محمد وزن الحبة 1100 جرام بسعر 18.5 ريال بدلا من 22.95 ريال.

ساديا قوانص دجاج/ أكباد دجاج وزن 450 جرام سعر الحبة 5.25 ريال.

عجينة السنبلة سبرينج رول وزن 160 جرام بسعر 4.25 ريال بدلا من 6.95 ريال.

فاصوليا خضراء او بازيلاء وجزر وزن 800 جرام، سعر الحبة 10.95 ريال بدلا من 15.95 ريال. برجر دجاج سيارا جامبو وزن كيلو جرام بسعر 16.5 ريال بدلا من 29.95 ريال.

قطع دجاج السنبلة بايتس وزن 750 جرام، سعر الحبة 26.95 ريال بدلا من 37.95 ريال.

فراولة سيارا مجمدة وزن 800 جرام سعر الحبة 9.25 ريال بدلا من 13.95 ريال.

ملوخية سيارا مجمدة وزن 400 جرام سعر الحبة 2.50 ريال بدلا من 5.50 ريال.

قطع دجاج سيارا ناجت 350 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 15.25 ريال سعودي.

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