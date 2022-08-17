شوف عروض العثيم العودة للمدارس واقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة أوى التخفيضات والخصومات تجدها داخل أسواق عبد الله العثيم، حيث تقدم عروض العثيم الكثير من السلع بأسعار مخفضة بمناسبة اقتراب العودة للدراسة مرة أخرى، يمكنك الحصول على كافة مقاضيك واحتياجاتك من البقالة بأقل الأسعار، حيث تجد الأطعمة المجهزة للطهي، من الدواجن والخضروات المجمدة، كما تجد اللحوم المجمدة والطازجة، واشكال متنوعة من التوابل والمكسرات، كما توجد أصناف مختلفة من الحلويات والمخبوزات الطازجة. عروض العثيم بخصم قدره 9.95 ريال سعودي يمكنك الحصول على زود شيكولاتة مالتيزرز مقابل خمسين ريال فقط بدلا من 59.95 ريال سعودي.

اشتري كيكة اللوز والبرتقال زود مقابل 11.50 ريال للحبة.

احصل على كيلو اللوز النيء بسعر 34.95 ريال فقط، يحتوي اللوز على العديد من الفيتامينات والمواد المفيدة للجسم.

اشتري قهوة عربي برية بسعر مميز فقط 45.95 ريال سعودي للكيلو.

وفر مع عروض العثيم هذا الأسبوع واحصل على برطمان هيل زينا مقابل 65.95 ريال، وزن العلبة كيلو جرام. يمكنك إعداد شوربة العدس اللذيذة أو تحضير الكشري المصري، باستخدام العدس الاحمر سعر الكيلو 7.50 ريال سعودي.

كعك أصابع بجوز الهند وزن 750 جرام سعر العلبة بعد الخصم 12.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.

حلاوة الجميل سادة اشتري كيلو مقابل 9.95 ريال فقط.

بسعر 46.75 ريال تستطيع الحصول على كيلو من جبن داري قشقوان.

خلطة زبدة إماراتي سعر الكيلو 14.5 ريال. لانشون سنيورة صدر دجاج مدخن مقابل 56.95 ريال للكيلو.

زيتون ماريتا كالاماتا جامبو سعر الكيلو 22.95 ريال.

كيلو من زيتون سما أسباني أسود مخلي مقابل 22.95 ريال سعودي. أسواق العثيم احصل على عرض ثلاث حبات من بزاليا خضراء هورتكس مع جزر، وزن الكيس الواحد 400 جرام مقابل 10.50 ريال بدلا من 17.85 ريال.

اشتري ثلاث حبات من ذرة تيستي حلوة وزن الحبة 340 جرام، مقابل 9.50 ريال بدلا من 15.75 ريال.

معمول هالي بالتمر 24 × 40 جرام سعر الربطة 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال سعودي. أناناس هالي شرائح وزن 565 جرام سعر العبوة 4.95 ريال.

زبدة فول سوداني سونيا ناعم وزن 340 جرام سعر الحبة 4.5 ريال بدلا من 8.25 ريال. تخفيضات العثيم عبوة قشطة هالي وزن 170 جرام مقابل 3.25 ريال للحبة.

مربى فيكتو فراولة وزن 380 جرام سعر الحبة 5.50 ريال سعودي بدلا من 6.75 ريال. أرز جودات مزة وزن عشرة كيلو بسعر 27.95 ريال بدلا من 36.75 ريال.

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