نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على الأدوات المنزلية تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلسلة العثيم تقدم لكم عروض 3 أيام أسبوعية مهرجانات مهرجانات من أسواق العثيم أسعار منخفضة لا تفوتكم، وتهتم أسواق العثيم أيضا بتوصيل كافة خدماتها من السلع التموينية والمواد الغذائية الصحية بالإضافة إلى الأدوات المنزلية مع كافة ما يحتاجه المنزل العصري من متطلبات لكل ساكني المملكة العربية السعودية

عروض العثيم الاثنين من ضمنها عروض الطازج الموافق الاثنين مع عرض خاص كيلو عليك وكيلو علينا. عروض العثيم للأدوات المنزلية يقدم العثيم عروض هائلة على بعد الاوات المنزلية ليستفيد منها سكان مدينة السعودية قدر الضغط السيف المنيوم 11Lب150 ريال سعودي بدلا من 209 ريال سعودي، 9L 130 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

قدر جى برو بغطاء 28cm ب 60 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي .

طقم قدور رويال فورد غير لاصق 8 قطع 130 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

قدر سويت هوم غير لاصق 26 cm ب 55 ريال سعودي بدلا من 84 ريال سعودي، 28cm ب 60 ريال سعودي بدلا من 88 ريال سعودي.

ترمس هوم واى 1 لتر 25 ريال سعودي بدلا من 34 ريال سعودي.

مقلاة نيو فلان 24+26 سم ب 50 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي.

مقلاة مستر كوك مسطحة 30cm ب 25 ريال سعودي بدلا من 36 ريال سعودي، 35cm ب 30 ريال سعودي بدلا من 45 ريال سعودي.

حافظ طعام سوبر ماكس 3 قطع 40 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي.

منشر غسيل هوم واى 18 سم ب 50 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي.

كما أنه توجد عروض على طاولة كوي رويال فورد 144 سم ب 100 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

حيث أنه توجد قفازات يودو وسط كبير 100 حبة ب 10 ريال سعودي بدلا من 23 ريال سعودي.

مج قهوة منوع 3 حبات ب 10 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

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