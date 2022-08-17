نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس من أسواق العثيم بأقوي العروض وأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة العودة للمدارس تقدم أسواق العثيم أقوي العروض الأسبوعية المميزة والمتنوعة، حيث تقدم لعملاء أكتساب عروض خاصة بخصومات كبري وتوفر للجميع عروض البقالة واللحوم الطازجة، وأيضاً الدجاج المجمد والطازج بجميع الأوزان، وتوفر أيضاً الخضروات والفاكهة الطازجة والمعبأه بأقل الأسعار، عروض العودة للمدارس من أسواق العثيم بأقوي العروض وأقل الأسعار حضري لأطفالك كل صباح أشهي السندوتشات من أنواع مختلفة من الأجبان المتنوعة، أشتري لهم وقدميه كل صباح الكاكاو والمعمول، يمكنكم تصفح باقي المجلة من أقرب فرع لديكم أو عبر موقعها الإلكتروني، تبدأ عروض العثيم الأسبوعية من يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 الموافق 19 محرم 1444. راجعين للمدارس بأقوي العروض الأسبوعية لعملاء أكتساب سكر الأسرة ناعم كيس بوزن 5 كيلو، متاح شراء 3 أكياس لكل عميل، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

كيس أزر الشعلان مزه بسمتي 5 كيلو، بسعر 29.50 جنية بدلاً من 42.95 جنية.

كرتونة دجاج مجمدة وزن الحبة 1300 جرام، متاح شراء 2 كرتونة لكل عميل بسعر 179.75 ريال بدلاً من 218.00 ريال.

شبية قشطة بوك، 5 حبات وزن الحبة 160 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

زيت نور دوار الشمس 2 × 1.5 لتر، متاح شراء 3 ربطة لكل عميل بسعر 37.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. عروض اللحوم والدواجن الطازجة من أسواق العثيم لحم عجل بلدي بالعظم طازج، سعر الكيلو 39.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 44.95 ريال.

دجاج التنمية طازج وزن الحبة 1100 جرام، بسعر 18.95 ريال.

دجاج اليوم طازج بوزن 1000 جرام، بسعر 18.95 ريال. قسم الخضروات والفاكهة الطازجة بأقل الأسعار شمام أردني، سعر الكيلو 3.25 ريال.

ملفوف أبيض، سعر الكيلو 1.25 ريال.

كيس جزر طازج، سعر الكيس 3.75 ريال.

كيوي، سعر الكيلو 7.95 ريال.

تفاح رويال جالا، سعر الكيلو 6.85 ريال.

مانجو نعومي مصري، سعر الكيلو 5.95 ريال. قسم المعجنات والحلويات زود شوكولاتة مالتينرزر، سعر الحبة 50.00 ريال بدلا من 59.95 ريال.

لوز ني، سعر الكيلو 34.95 ريال.

عدس أحمر سعر الكيلو 7.50 ريال.

جوز هند بودر، سعر الكيلو 14.95 ريال.

4 قطع دونتس فانسي، بسعر. 9.95 ريال

زبيب، سعر الكيلو 14.95 ريال.

سميد حشن سعر الكيلو 4.95 ريال.

زويد صامولي صغير بالحليب والزبدة 6 حبات بسعر 2.95 ريال.

كعك أصابع بجوز الهند بوزن 750 جرام بسعر 12.95ريال بدلاً من 14.95 ريال.

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