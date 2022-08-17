نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنية توقف عن استخدامه فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني معظم الأشخاص من ارتفاع فاتورة الكهرباء وخاصة بعد اشتراك الدفع الإلكتروني، وذلك بسبب الاستهلاك الخاطئ لبعض الأجهزة الكهربائية التي توجد في المنزل، وعلى الرغم من رخص ثمن هذه الأجهزة إلا أنه يمكن أن تستهلك كهرباء بأضعاف ثمنها ومن هذه الأجهزة، جهاز الغلاية الكهربائي للمياه والذي بسبب بعض الطرق الخاطئة في الاستخدام يقوم باستهلاك الكثير من كرت الكهرباء، وسوف نوضح لكم في هذا المقال هذه الطرق الخاطئة في استخدام جهاز الغلاية الكهربائية للمياه.

الطرق الخاطئة لاستخدام الغلاية الكهربائية للمياه

تستخدم معظم المنازل اليوم غلاية المياه الكهربائية والتي لا يستغني عنها أي منزل، نظرا لأنها متوفرة بأسعار رخيصة في الأسواق، ولكن بعض الاستخدامات الخاطئة لهذا الجهاز تكلف الشخص فاتورة كهرباء يمكن أن تصل إلى أكثر من 500 جنية، وإليكم أهم هذه الاستخدامات لتجنبها.

يعد ترك فيشة الكهرباء للغلاية الكهربائية للمياه موصلة بالكهرباء بعد الانتهاء من الاستخدام يعمل على سحب الكهرباء.

كما أنه ترك غلاية المياه الكهربائية فارغة بعد الانتهاء من الاستخدام يعد ذلك خاطئا لأنه لأبد من ترك كمية قليلة من المياه بها لتقليل من سحبها للكهرباء.

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