نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الإسبوعية خصم نصف السعر على الشاشات الذكية والتابلت وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الإسبوعية خصم نصف السعر على الشاشات الذكية والتابلت وأجهزة المطبخ، يتوفر سامسونج جالكسي تاب ايه 8 يدعم شبكة الجيل الرابع 4G بحجم 10.2 بوصة سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا 8 ميجا بيكسل بسعر 949 ريال، يتوفر سامسونج جالكسي تاب لايت يدعم شبكة الجيل الرابع 4G بحجم 8.7 بوصة سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام كاميرا 5 ميجا بيكسل بسعر 659 ريال ضمن عروض بن داود الإسبوعية.

عروض بن داود الإسبوعية على التابلت و الشاشات الذكية

يتوفر سامسونج جالكسي تاب لايت بحجم 8.7 بوصة سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام كاميرا 5 ميجا بيكسل بسعر 549 ريال، يتوفر ضمن ضمن عروض بن داود الإسبوعية توشيبا سماعة بلوتوث بسعر 89 ريال بدلاً من 130 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض الشاشات لشهر أغسطس شارب شاشة ال اي دي سمارت 50 بوصة بدقة فور كيه ألترا إتش دي بسعر 1499 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 29%.

عروض الشاشات هايبر بن داود

يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بدقة فور كيه ألترا اتش دي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داود هايسنس تلفزيون ذكي 65 بوصة بدقة فور كيه ألترا اتش دي بسعر 2599 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية تلفزيون ذكي هايسنس 55 بوصة بدقة فور كيه ألترا اتش دي بسعر 1999 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 43%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بن داود

يتوفر عرض خاص يجمع بين كيون صانعة القهوة سعة 650 مل 600 وات، كما يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود على أجهزة المطبخ كيون غلاية كهربائية سعة 1.8 لتر 1500 وات وكيون سخان ساندويتش و شواية صحية بقوة 1000 وات بسعر 149 ريال بدلاً من 287 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس كي أون فرن كهربائي سعة 45 لتر 2000 وات بسعر 259 ريال بدلاً من 380 ريال خصم 34%.

عروض هايبر بن داود لشهر أغسطس

يتوفر ضمن عرض خاص كينوود غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية نسكافيه دولتشي جوستو سبارتا بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عرض خاص إمبيريال محمصة الخبز بسعر 159 ريال، يتوفر تيفال مكواة بخار 1200 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 91 ريال خصم 13%، يتوفر عرض حصري لشهر أغسطس على الأجهزة الكهربائية جيباس مكواة جافة بسعر 95 ريال، يتوفر بيبي ليس مملس الشعر بسعر 279 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 22%.

عروض الأجهزة الإلكترونية هايبر بن داود

يتوفر توشيبا هارد ديسك سعة 1 تيرا بايت بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض هايبر بن داود لشهر أغسطس سانديسك يو اس بي سعة 64 جيجابايت بسعر 35 ريال بدلاً من 45 ريال خصم 22%، كما يتوفر بسعة 128 جيجابايت بسعر 59 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 40%، يتوفر سانديسك يو اس بي ميموري سعة 64 جيجابايت بسعر 25 ريال بدلاً من 45 ريال خصم 45%، كما يتوفر بسعة 128 جيجابايت بسعر 49 ريال ضمن عروض هايبر بن داود الإسبوعية.