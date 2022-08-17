شوف عروض اكسترا اون لاين extra بخصم جبار وعرض التقسيط بدون فوائد

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين تم طرحها بخصم جبار على كافة الأجهزة والإلكترونيات التي نحتاحها في حياتنا اليومية، هذا بالإضافة إلى عرض خدمات تقسيط اكسترا extra المتاحة لكل العملاء بدون فوائد لمدة محدودة وفقًا للشروط والأحكام، هذا بجانب العديد من مستلزمات المنزل من قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا اون لاين extra بخصم جبار وعرض التقسيط بدون فوائد

تضم تخفيضات اكسترا التالية مختلف الخصومات التي شملها الموقع الرسمي وتنافس بها متاجر السعودية كلها، لنجد من بينها عروض آخر القطع بسعر مدهش، بالإضافة إلى الجوالات المتاحة للشراء بالتقسيط، مع خصومات خاصة بالموقع الرسمي فقط، وهذا يشري على الأجهزة المنزلية ومستلزمات المكتب من الكمبيوتر وصانعة القهوة.

عروض اكسترا للجوالات

تحتوي التخفيضات الكبرى التالية على أسعار التقسيط المتاحة بالتعاون مع تسهيل للتمويل على جوالات اكستراايفون 11 iphone وما تبعه من سلسلة جوالات ابل، كما يوجد عدد من السماعات اللاسلكية ايربودز الأصلية من إصدار شركة ابل بسعر مميز جدًا، حيث يبدأ مبلغ القسط الشهري 475 ريال سعودي، وبخصم حتى 38% لفترة محدودة.

اكسترا

يقدم موقع اكسترا عروض حصرية متاحة للشراء اون لاين فقط، وشملت الجوالات الحديثة من ايفون 13 وايفون 12، بجانب أجهزة اللابتوب بإصدارات حديثة من هواوي huawei ومايكروسوف، واتش بي، وايسر، واسوس، وابل، هذا مع مختلف أجهزة المنزل والمطبخ سواء أجهزة المايكروويف أو صانعة القهوة، أو القلايات، أو الخلاطات، أو الكاويات، أو أجهزة تنقية الهواء.

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مع إكستر السعودية نجد تخفيضات خاصة على أسعار آخر القطع التي يوجد منها عدد محدود متبقي فقط، ولذا ننصح دائما بالإسراع في الشراء قبل إنتهاء الكمية، وفي التالي متاح أسعار أجهزة التابلت من سامسونج samsung وهواوي، لجانب مختلف أنواع الساعات والشاشات الذكية، مع أحهزة الغسالات والثلاجات الكهربائية المنزلية.

قدمنا اليوم أهم الخصومات الموجود في موقع متجر أكسترا بالسعودية مع خدمة الدفع بالتقسيط بدون فوائد عن الدفع ببطاقات ساب الإئتمانية، وسنوافيكم بالمزيد من الخصومات وأسعار المنتجات في المملكة، ويمكنكم الإطلاع على جديدنا من خلال الضغط على زر المتابعة.