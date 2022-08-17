نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 65% الأجهزة الكهربائية والموبايل وحتي 31 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عروض بنده السعودية احصل على أفضل السلع والمنتجات بأسعار ممتازة، وتشتمل هذه العروض على خصومات كبيرة تصل في كثير من الأحيان إلى 50٪ من سعر المنتج الأصلي، وتتمتع المنتجات التي تعرضها شركة بنده بالجودة العالية التي تميزها عن غيرها من المحال التجارية، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم أهم الخصومات التي تعرضها شركة بنده داخل فروعها.

عروض بنده الأسبوعية

اشتري من أسواق بنده أهم المنتجات التي يبحث عنها الكثير بالمملكة العربية السعودية بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:

احصل من أسواق بنده السعودية على موبايل أونر إكس 7 مصمم بنظام ثنائي الشريحة 4G، كما أن هذا الهاتف مزود بذاكرة داخلية 128، ورامات 4 جيجا ومعالج ثماني النواة بسعر خيالي يصل إلى 679 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

لا تفوت فرصة الشراء المميزة على موبايل أونر إكس 8 يحتوي على ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا ورامات 6 جيجا بسعر مذهل 899 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي.

تنزيلات أسواق بنده السعودية على موبايل زد تي إي بليد أي 31 بلس مصمم بنظام ثنائي الشريحة 4G بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 32، ورامات 2 جيجا بسعر لا يقاوم 319 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة بنده الأسبوعية