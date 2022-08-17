نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 65% الأجهزة الكهربائية والموبايل وحتي 31 أغسطس في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع عروض بنده السعودية احصل على أفضل السلع والمنتجات بأسعار ممتازة، وتشتمل هذه العروض على خصومات كبيرة تصل في كثير من الأحيان إلى 50٪ من سعر المنتج الأصلي، وتتمتع المنتجات التي تعرضها شركة بنده بالجودة العالية التي تميزها عن غيرها من المحال التجارية، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم أهم الخصومات التي تعرضها شركة بنده داخل فروعها.
عروض بنده الأسبوعية
اشتري من أسواق بنده أهم المنتجات التي يبحث عنها الكثير بالمملكة العربية السعودية بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات، ومن ضمن هذه العروض ما يلي:
- احصل من أسواق بنده السعودية على موبايل أونر إكس 7 مصمم بنظام ثنائي الشريحة 4G، كما أن هذا الهاتف مزود بذاكرة داخلية 128، ورامات 4 جيجا ومعالج ثماني النواة بسعر خيالي يصل إلى 679 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.
- لا تفوت فرصة الشراء المميزة على موبايل أونر إكس 8 يحتوي على ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا ورامات 6 جيجا بسعر مذهل 899 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على موبايل زد تي إي بليد أي 31 بلس مصمم بنظام ثنائي الشريحة 4G بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 32، ورامات 2 جيجا بسعر لا يقاوم 319 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.
تخفيضات مجلة بنده الأسبوعية
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على موبايل نوع لينوفو كي 15 بلس 4g مع ذاكره داخلية من 128 جيجا ورامات 4 جيجا، بالإضافة إلى معالج ثماني النواة بسعر خيالي 599 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.
- خصومات هايبر بنده السعودية على موبايل من نوع أوبو إي 16 ثنائي الشريحه 4g مع ذاكرة داخلية 64 جيجا وشاشة 6.5 بوصة علاوة على الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، بسعر لا يصدق 599 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده السعودية على هاتف نوع أوبو إي 55 مع ذاكرة داخلية 128 جيجا ورامات 4 جيجا، وهذا الهاتف يعد من أفضل الهواتف التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير؛ حيث أنها تأتي بسعر مميز يصل إلى 749 ريال سعودي بدلاً من 919 ريال سعودي.
اشتري من أسواق بنده السعودية موبايل من نوع فيفو واي 15 إس مزود هذا الهاتف بذاكرة داخلية 32 جيجا ورامات 3 جيجا بسعر لا يقاوم 519 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 65% الأجهزة الكهربائية والموبايل وحتي 31 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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