نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده على التابلت والجوالات والأدوات المدرسية أغسطس 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده على التابلت والجوالات والأدوات المدرسية أغسطس 2022، يتوفر طقم أقلام رصاص كلاس عدد 2 عبوة بسعر 8 ريال بدلا من 13 ريال خصم 4%، تتوفر اقلام رصاص كلاس قطعتين الواحدة عدد 6 أقلام مع 2 محاية و 2 براية بسعر 7.5 ريال بدلا من 12 ريال خصم 38%، يتوفر طقم 2 قطعة غراء كلاس بسعر 8 ريال بدلا من 14 ريال خصم 43% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
عروض العودة للمدارس هايبر بنده
تتوفر اقلام رصاص زيبرا 0.5 مللي عدد 2 طقم بسعر 13 ريال بدلا من 16 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده قلم زيبرا سارسا كليب 2 طقم بسعر 13 ريال بدلا من 18 ريال خصم 28%، تتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس اقلام رصاص كلاس عدد 2 طقم بسعر 8 ريال بدلا من 12 ريال خصم 33%، يتوفر تابلت بريف سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 729 ريال بدلا من 789 ريال خصم 8%.
عروض أجهزة التابلت هايبر بنده
يتوفر تابلت الكاتيل واي فاي سعة 32 جيجابايت و 1 جيجا رام بسعر 239 ريال بدلا من 299 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده تابلت نوكيا تي 20 شاشة 10.4 انش سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلا من 749 ريال خصم 7%، يتوفر ضمن خصومات شهر أغسطس شاحن يو اس بي ابل 20 واط بسعر 75 ريال بدلا من 99 ريال خصم 24%.
عروض هايبر بنده لشهر أغسطس
يتوفر شاحن متنقل مع سماعة وشاحن جداري قو وي بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس سماعة لاسلكية روكسون بسعر 99 ريال بدلا من 119 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف لينوفو كي 14 بسعر خاص 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24% ومواصفات الجوال سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام ويدعم شبكة الجيل الرابع.
عروض الجوالات هايبر بنده
يتوفر هاتف لينوفو كي 14 بلس بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 29% ومواصفات الجوال سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام و يدعم شبكة الجيل الرابع، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%، ضمن عروض العودة إلى المدارس شهر أغسطس ومواصفات الجوال سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع.
يتوفر هاتف ريدمي 10 أي بسعر خاص 429 ريال ومواصفات الجوال 32 جيجابايت و 2 جيجا رام، ويتوفر بسعر 495 ريال ومواصفات الجوال 3 جيجا رام و 64 جيجا بايت، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت بسعر 699 ريال توفير 100 ريال من السعر الأساسي خصم 14% سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده بسعر 799 ريال توفير 100 ريال من السعر الأساسي خصم 11% سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.
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