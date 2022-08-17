شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60% أقوى خصومات شهر أغسطس

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أفضل العروض للعديد من المنتجات والسلع وتعد شركة العثيم التي توجد في المملكة العربية السعودية من أشهر وأهم الشركات التي توفر العديد من العروض المختلفة على العديد من السلع والمنتجات لأهم الأجهزة والخضروات وحاجات المنزل، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم العروض المتاحة اليوم في مختلف فروع العثيم بالسعودية على العديد من المنتجات المختلفة.

عروض العثيم في السعودية على المنتجات المختلفة

وسوف نوضح لكم عدة منتجات توجد في أسواق العثيم بأسعار أرخص وأقل من طرحها في السوق العادي بالسعودية، وإليكم هذه الأسعار موضحة كالتالي.

يوجد في عروض العثيم شنط للسفر بأحجام مختلفة، وذات جودة عالية بأسعار ١٥٦ ريال سعودي بدلا من ٣١٣ ريال سعودي، كما يوجد شنطة سفر بسعر ٩٦ ريال سعودي بدلا من ١٩٦ في السوق السعودي.

كما يتاح أيضا ميزان للجسم داخل عروض العثيم بسعر ٣٧ ريال سعودي بدلا من ٧٥ ريال سعودي.

برطمانا كبير من ورق العنب الطازج بسعر ١٠.٤٥ ريال سعودي وذلك بدلا من سعر ٢٠ ريال سعودي، وتعد تلك الأسعار مناسبة للكثير من المواطنين بالسعودية وموفره أيضا.

كيلو من الهريسة يوجد بسعر ٤ ريال سعودي بدلا من ٨ ريال سعودي، أي توفير على نحو ما يقرب من ٤ ريال سعودي.

فروع شركة العثيم بالسعودية ١٤٤٤

ويتساءل العديد من الأشخاص عن أهم وأشهر الفروع التي توجد في المملكة العربية السعودية ونتابع معكم هذه الفروع موضحة في النقاط التالية.