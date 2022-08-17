نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام المشاركة في مسابقة الحلم dream 2022 مع الآغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022، فهناك بحث دائم ويومياً عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من أجل تحقيق الأحلام الخاصة بمشاهدي ومتابعي قناة إم بي سي الفضائية بجميع أنحاء الدول العربية، حيث تقوم مسابقة الحلم بمنح الفائز جوائز مالية كبيرة وتعد هذه الجوائز هي أعلي وأكبر جوائز يتم منحها على الإطلاق، فقد رصدت مسابقة الحلم مبالغ مالية تصل إلى مبلغ ثلاث ملايين دولار أمريكي ونصف “3.500.000$” وهو مجموع الجوائز التي تم رصدها من جانب إدارة المسابقة عن جوائز هذا العام لجميع الفائزين، لذا يستعلم العديد من المشاهدين عن طريقة التسجيل في مسابقة الحلم ومعرفة أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022 التي سنوضحها لكم تباعاً.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

توفر مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام الخاصة بكل دولة علي حده، ويتم الاشتراك في الحلم مع الإعلامي المعروف وهو مصطفي الآغا، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة من خلال قناة إم بي سي الفضائية أو من خلال الحساب الرسمي للمسابقة علي تويتر أو من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للمسابقة، وفيما يلي أرقام المشاركة في مسابقة الحلم:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السُّعُودية من شبكة موبايلي من خلال الرَّقَم التالي: 650444.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السُّعُودية من شبكة زين من خلال الرَّقَم التالي: 755505.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السُّعُودية من شبكة الاتصالات السُّعُودية من خلال الرَّقَم التالي: 858888.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات من شبكة اتصالات من خلال الرَّقَم التالي: 6070.

يتم الدخول في سحب مسابقة الحلم من دولة الإمارات من شبكة DU من خلال الرَّقَم التالي: 3636.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت من شبكة GSM من خلال الرَّقَم التالي: 4141.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة عمان من شبكة GSM من خلال الرَّقَم التالي: 90434.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر من شبكة فودافون من خلال الرَّقَم التالي: 95458.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر من شبكة أورانج من خلال الرَّقَم التالي: 98880.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين من شبكة زين من خلال الرَّقَم التالي: 94000.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة اليمن من شبكة MTN من خلال الرَّقَم التالي: 2622.

ويتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية علي الرَّقَم المرادف لكل دولة، ويتم إرسال كلمة حلم أو dream في نص الرسالة التي يتم إرسالها.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم

وفرت منصة الحلم الإلكترونية إمكانية الاشتراك في مسابقات سحب الحلم للجوائز المالية التي توفرها المسابقة من خلال الاتصال علي الأرقام التالية: 008821622775627 أو 008821610109 أو 008821622778021، حيث يوجد بعض الدول غير متاح لها رَقَم اتصال ولكن من خلال هذه الأرقام يتم الاشتراك في المسابقة بسهولة.

من له حق الدخول في سحب الجوائز؟

حدد إدارة المسابقة بعض الأمور التي تخص الشخص المخول له أن يشارك في مسابقة الحلم ويستطيع الدخول في سحب الجوائز التي تتم من خلال المسابقة، على أن يكون عمره 18 أو يزيد عن ذلك و في حال كان الفائز بالجائزة قاصرا (أي أقل من 18), فعلى الوصي به أن استلام الجائزة نيابة عنه, و التوقيع على جميع المستندات والأوراق المطلوبة من جانب المسابقة.

طريقة التأهل لسحب مسابقة الحلم

وضحت إدارة مسابقة الحلم بأن التأهل للفوز بجوائز الحلم الدولارية يتم بمجرد الاشتراك والعمل علي الإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح، فذلك يعتبر مشاركًا في سحب الحلم الدوري، وأصبح متأهل لسحب الحلم التالي، وكلما تمت الإجابة علي عدد كبير من الأسئلة كلما زادت عدد النِّقَاط وذادت فرص الفوز بالمسابقة.

كيف يتم الإعلان عن الفائزين؟

وضحت إدارة مسابقة الحلم بأن الإعلان عن الفائزين هي خطوة تقوم بها المسابقة عبر القناة التلفزيونية علي mbc عبر مقدم البرنامَج مصطفي الآغا، علاوة علي ذلك بأنه يتم كتابة أسماء الفائزين في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني التالي mbc.net الذي يتم فيه كتابة اسم الفائز ومبلغ الجائزة والدولة التي فاز منها المتسابق.