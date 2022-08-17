نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 40٪ من عروض هايبر بنده بمناسبة العودة للدراسة من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصرياً من داخل فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية نقدم لكم أقوى عروض هايبر بنده للعودة للدراسة بخصومات مميزة جداً من اليوم 17 أغسطس وحتى نفاذ الكميات، وخاصة في أقسام الأغذية والمشروبات، وقسم منتجات الألبان والأجبان، وإليكم تفاصيل العروض من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني….

عروض هايبر بنده من اليوم 17 أغسطس

توفر مجموعة محلات هايبر بنده كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: الجبنة المثلثات من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر جبن المراعي القابلة للدهن، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الزبدة الطبيعية غير المملحة من المراعي، وتخفيض آخر على سعر جبنة فيتا كاملة الدسم من المراعي Al marai، وتخفيض آخر منهم على سعر جبن الشيدر العلب من المراعي، وخصومات أخرى منهم على أسعار اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي، وتنزيل حصري آخر على سعر الحمص بعصر الليمون من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر لبنة المراعي الفاخرة كاملة الدسم.

تنزيلات خاصة اليوم ولفترة محدودة بفروع بندة

تتوفر بفروع بندة السعودية كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: جبنة فيتا البيضاء من نادك Nadac، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة بالقشطة المربعات من نادك Nadac، وتخفيض آخر منهم على سعر شرائح الجبن الشيدر من نادك Nadac، وتخفيض آخر على سعر الزبدة الغير مملحة من نادك، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نادك، وتنزيلات أخرى على أسعار باقي أنواع منتجات المراعي، وعروض على أسعار الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بوك Puck، وخصم آخر على سعر الجبنة المربعات بالقشطة من بوك Puck، وتخفيض مميز على سعر الجبنة بالمثلثات من بوك Puck.

عروض حصرية من بنده السعودية Panda Ksa

توجد بالفروع أيضاً خصومات خاصة على أسعار: خبز البرجر بالسمسم من فوشيه، وتنزيل آخر على سعر خبز هيرفي، وتخفيض آخر على سعر مينيز تشيز كيك بالفراولة في أي وقت، وعرض آخر على سعر كرواسون سفن دايز، وغيره من المخبوزات الأخرى بجميع الفروع.