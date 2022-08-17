نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس بخصم 50% على مستلزمات المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس بخصومات حتى 50% على مستلزمات المدارس، التي تشمل المواد الغذائية ومستلزمات المنزل، وكذلك تتضمن عروض هذا الأسبوع جميع مستلزمات المدارس من ادوات مكتبية وغيرها، لتلبية احتياجات الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، لكل محبي ومتابعي عروض وتخفيضات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية زيارة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، للاستفادة من الخصومات وشراء جميع ما يلزمهم من مواد غذائية وأدوات المطبخ وغيرها من السلع، كما أنه يمكن تصفح البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية أونلاين من خلال البروشور المخصص لها، تقدم العثيم أقوى العروض الترويجية بشكل أسبوعي لتلبية احتياجات عملائها وتوفير كل ما يلزمهم.

أقوى عروض العثيم بمناسبة العودة للمدارس بخصومات حتى 50% على مستلزمات المدارس

مع اقتراب موعد العودة للمدارس تقدم أسواق عبدالله العثيم أقوى العروض الحصرية بخصومات هائلة، وتقوم بتوفير كافة المنتجات اللازمة لموسم المدارس من شنط مدرسية وأقلام ودفاتر بأنواع مختلفة لتناسب جميع الفئات، تبدأ العروض من اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس وحتى يوم 23 أغسطس 2022، ونقدم بعض من أهم هذه العروض:

أقوى عروض العثيم على المنتجات الغذائية المختلفة السهلة وسريعة التحضير، فمع اقتراب موسم الدراسة تهتم الأمهات بالتغذية السليمة لأبنائهم لذلك يفضلن إعداد أشهى والذ الوجبات لهم بالمنزل لضمان مستوى الجودة والنظافة، لذلك تقدم العثيم أقوى العروض الترويجية على مجموعة متنوعة من المنتجات السهلة وسريعة التحضير بأقل الأسعار، كيلو دجاج بروستد زينغس فيليه بسعر 38.95 ريال، سعر كيلو صدور دجاج ساديا طرية 26.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي، ساديا افخاد دجاج رفيعة و غليظة 900 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي، كيلو بطاطس مقلية ساديا بسعر 9.75 بدلاً من 12.95 ريال سعودي، صدور دجاج ساديا وزن 2.50 بسعر 74.95 بدلاً من 89.95 ريال سعودي، قوانص وأكباد ساديا وزن 450 جرام بسعر 5.25 ريال سعودي.

الشركات التابعة لأسواق عبدالله العثيم

تسعى أسواق العثيم إلى زيادة عدد فروعها لتغطية معظم أنحاء المملكة، لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من عملائها، هناك عدة شركات تابعة لمجموعة العثيم وهى سفوري لاند، العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ( العثيم مول )، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، القصيم للتنمية، دار الخيول.