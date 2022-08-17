نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لهذا الأسبوع 17 أغسطس 2022 مهرجان العودة للمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم لهذا الأسبوع 17 أغسطس 2022 والتي تسري من اليوم الأربعاء، وحتى الثلاثاء القادم الموافق 23 من أغسطس 2022 جاءت متنوعة ومقدمة خصيصاً من أجل موسم العودة للمدارس، إذا كنت تتهيأ لقدوم العام الدراسي الجديد فلا تنسَ شراء أدوات القرطاسية وكل مستلزمات الدراسة من خلال التسوق في أسواق العثيم ماركت الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فهناك ستجد أفضل الخامات بأقل الأسعار التي تناسب الجميع، وإلى جانب العودة للمدارس تشمل التخفيضات الكثير من السلع والمنتجات الأخرى، إليكم عروض العثيم الأسبوعية بصفحة واحدة.

عروض العثيم لهذا الأسبوع 17 أغسطس 2022

أيام قليلة ونودع الإجازة الصيفية وجاء موسم العودة للمدارس حاملاً معه العديد من العروض والتخفيضات لكافة الأسر، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، لا تشمل العروض المنتجات المتعلقة بالدراسة من أدوات قرطاسية وحقائب المدرسة فحسب، ولكن توجد العديد من التخفيضات الأخرى على منتجات كثيرة تشمل لحوم ودجاج وخضروات وفواكه وكل ما يحتاجه المنزل العصري.

تشمل عروض هذا الأسبوع سكر الأسرة عبوة 5 كيلو جرامات بسعر مميز لتحضير أشهى وصفات الحلويات والعصائر للأطفال في يومهم الدراسي، أرز بسمتي الشعلان لعمل أشهى المأكولات للعائلة، دجاج ساديا المجمد، وتوجد أيضاً أنواع مختلفة من الدجاج المجمد والمبرد من كافة العلامات التجارية الشهيرة بالسعودية مثل دجاج دو، ودجاج اليوم، دجاج عادي ودجاج متبل بتتبيلات وخلطات مختلفة لأغراض الشواء أو القلي أو تحضير وجبات سريعة تعتمد على الدجاج.

تجدون كذلك جميع أنواع الفاكهة والخضروات متوفرة بكافة الفروع وتشملها عروض هذا الأسبوع بكل تأكيد، فلا غنى عن الفواكه والخضروات في أي منزل، تتوفر كذلك عروضاً أخرى على منتجات مخابز زود والمكسرات والتوابل الحب والمطحونة، الأحيان بكافة أنواعها لسندوتشات الإفطار للأطفال والكبار.

ولا ننسى الأم في عروضنا الأسبوعية، تجدين عروضاً خاصة على منتجات العناية بشعرك وبشرتك، كريم جليسوليد للبشرة وكريم نيفيا وفازلين، مرطب للشفاه ومعطرات للجسم ومزيلات التعرق، وكل ما تحتاجين إليه من أدوات للعناية ببشرتك.

مجلة تخفيضات العثيم الأسبوعية بصفحة واحدة

الصور التالية تجمع عروض العثيم الأسبوعية:

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج بدون أضرار أو التعرض للبكتيريا