نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل مكعب روبيك للمبتدئين بدون خوارزميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إستطاعت الأجيال الحالية جعل لعبة مكعب روبيك أكثر سهولة، من خلال البحث عبر الإنترنت عن طريقة حل مكعب روبيك في حال أنه في السابق كانت هذه اللعبة من الألغاز الصعب حلها، فهو عبارة عن مكعب له ستة أوجه مقسمة لأربع ألوان متداخلة، وعلى اللاعب تجميع كل لون بشكل كامل في وجه واحد، وسوف نوضح لكم طريقة سهلة لحل ذلك اللغز.

طريقة حل مكعب روبيك

أصبحت ألعاب الذكاء مع الحركة من الألعاب المحببة للأشخاص وليس الصغار فقط بل الكبار أيضًا مثل لعبة مكعب روبيك، والأن يستطيع اللاعب العمل على حل لغز المكعب بسهولة سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

ضع المكعب في الإتجاه الذي يجعل القطعة الصفراء في المنتصف من جهة الوجه السطحي، ثم إجعل الأربع أضلاع حوله باللون الأبيض، بحيث يستطيع المربع الأبيض الإلتفاف حول المركز الأصفر.

إذ لم يتم التطابق بين المربع الأمامي لقطعة الحافة العلوية والمربع المركزي، أدر الوجه العلوي، وسوف تجد ذلك.

يجب أن تحرك المربع الأبيض ليصبح على الجانب السفلي، وذلك بإلتفاف الجانب الأمامي مرتين فقط.

كرر الخطوتين السابقتين حتى تجد كل المربعات البيضاء على الوجه العلوي للمكعب، ثم أدر المكعب لتحصل على شكل صليب أبيض اللون.

ستلاحظ أن قطع الزاوية تشكل جانب أبيض واحد مع لونين أخرين، أدر الإتجاه السفلي لتجد الزاوية أسفل الموقع المراد بطريقة مباشرة، الأن إجعل المربعات غير البيضاء متشابهه مع منتصف الجوانب التي تحصر الزواية بينها.

عند وجود طبقة بيضاء كاملة في الجزء السفلي سوف تتمكن من حل الطبقة بالمنتصف، بوضع قطع الحافة في الأماكن المناسبة لها.

قم بمطابقة الأجزاء الصفراء مع الجزء الأصفر أعلى المكعب.

عند وجود ناحية صحيحة وثلاث غير صحيحة إحمل المكعب بحيث توجد الناحية الصحيحة في الجزء الخلفي، وحدد الإتجاه الواجب الدوران فيه مع أم عكس عقارب الساعة، ثم قم بتطبيق نفس ترتيب الخطوات السابقة، وسوف تجد إكتمال الشكل الصحيح للمكعب.

من خلال هذا المقال يمكنك التعرف على طريقة حل مكعب روبيك بخطوات سهلة يستطيع تطبيقها أي شخص دون إجراء حسابات، فقط تتبع هذه الخطوات، وإستخدم البدائل الموجودة عند حدوث أخطاء، وستجد الحل الصحيح للمكعب.