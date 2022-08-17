شوف عروض Saco بخصم قوي يصل إلى 23 % على منتجات رفوف تخزين

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عمر شويل - جدة رتبي أغراضك وأغراض والعاب أطفالك، وضعي أشيائهم المبعثرة في مكان واحد، كما يمكن وبعد أيام قليله سوف يبدأ عام دراسياً جديد فيمكنك وضع أغراض دراستهم مثل الكتب والشنط في مكان واحد حيث تعوديه على تنظيم أشيائهم، عروض جبارة ومتنوعة في متجر Saco حيث يقدم للجميع عرض مميز بخصم قوي يصل إلى 23 % على منتجات رفوف تخزين بتشكيلات متنوعة منها الثابت على الأرض، والمعلق على الحائط بألوان جذابة. عروض Saco بخصم قوي يصل إلى 23 % على منتجات رفوف تخزين وحدة رفوف من سيستيما مكون من 5 طبقات، حمولة الرف الواحد 70 كيلو جرام، الأبعاد 90سم X 30 X 180، العرض90 سم، الارتفاع 180 سم، عدد القطع 1، العمق 30 سم، يتطلب التجميع باستخدام مرفقات بسيطة سهلة التركيب دون الحاجة إلى مسامير وصواميل. مادة الصنع أستانلس استيل من الفولاذ، يستخدم لغرفة المعيشة أو لغرفة كبيرة، اللون أبيض، النوع رف قائم بذاته، تتيح الملحقات الإضافية التثبيت الخالي من المتاعب، تصميم مفتوح يسمح بسهولة الوصول، مثالي لتنظيم المخزون المنزلي والمكتب، بسعر 229.00 ريال بدلاً من 269.75 ريال.

خزانة برفوف من 5 طبقات، بلون رمادي، حمولة الرف الواحد، 80 كيلوجرام،

الأبعاد 90سم X 40 X 180، مادة الصنع استيل الومنيوم مطلي بالبودرة، شديد التحمل من الدرجة الممتازة، وحدات أرفف قابلة للتركيب السهل

تصميم مدمج ومحمول لتخزين إضافي، تتميز وحدة الرفوف هذه بتصميم سهل الغلق من أجل التجميع السهل، ومزودة بمساحة قصوى بين الرفوف لتعامل وتخزين مريح. إضافة إلى أن التصميم الصغير والمحمول يجعل هذه الرفوف مثالية لإضافة مساحة تخزينية حسب المتطلبات. بسعر 749.00 ريال بدلاً من 889.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 89.66 ريال بدون فوائد.

الأبعاد 90سم X 40 X 180، مادة الصنع استيل الومنيوم مطلي بالبودرة، شديد التحمل من الدرجة الممتازة، وحدات أرفف قابلة للتركيب السهل تصميم مدمج ومحمول لتخزين إضافي، تتميز وحدة الرفوف هذه بتصميم سهل الغلق من أجل التجميع السهل، ومزودة بمساحة قصوى بين الرفوف لتعامل وتخزين مريح. إضافة إلى أن التصميم الصغير والمحمول يجعل هذه الرفوف مثالية لإضافة مساحة تخزينية حسب المتطلبات. بسعر 749.00 ريال بدلاً من 889.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 89.66 ريال بدون فوائد. رف يثبت على الحائط من 3 طبقات لعرض أنيق لقطع الزينة الخاصة بك، مادة الصنع معدن/خشب، اللون بني وأسود يكمل اللون الأبيض الديكور الخاص بك، النوع رف جداري، مصنوع من خشب ومعدن من الدرجة الممتازة لضمان المتانة، يمكن تثبيته بسرعة وسهولة، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 79.75 ريال. حصري في Saco أقوي العروض قطعتان من ارفف الزاوية المثبتة على الجدار باللون الرمادي، مادة الصنع من الخشب، نوع المنتج وحدة رف، اللون المتوفر رمادي، عدد الرفوف 2 طبقة، رف زاوية على شكل حرف L، مصنوعة من مواد عالية الجودة لضمان المتانة

يوفر التصميم الذكي مساحة واسعة لتخزين العناصر، يمكن تثبيته على الحائط للاستخدام المريح، تضيف أرفف الزاوية لمسة شخصية إلى داخل غرفتك. تصميم سهل التركيب يجعل التركيب مهمة سهلة. توفر أرفف الزاوية هذه مساحة تخزين كافية للاحتفاظ بالعناصر. تصميم قابل للتركيب على الحائط يوفر المساحة، سعر الرف 79.00 ريال بدلاً من 99.75 ريال خدمة التوصيل 25.00 ريال.

يوفر التصميم الذكي مساحة واسعة لتخزين العناصر، يمكن تثبيته على الحائط للاستخدام المريح، تضيف أرفف الزاوية لمسة شخصية إلى داخل غرفتك. تصميم سهل التركيب يجعل التركيب مهمة سهلة. توفر أرفف الزاوية هذه مساحة تخزين كافية للاحتفاظ بالعناصر. تصميم قابل للتركيب على الحائط يوفر المساحة، سعر الرف 79.00 ريال بدلاً من 99.75 ريال خدمة التوصيل 25.00 ريال. رف خشب، متوفر بلون أبيض، الحجم 120 x 20 cm، مادة الصنع الخشب، سعر الرف 32.00 ريال بدلاً من 39.75 ريال خدمة التوصيل للمنزل 25 ريال.

رف خشب، بلون أبيض، العمق 20 cm، مصنوع من مادة الخشب، النوع

Wooden Shelf، الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) 1.8 x 60 x 20 cm

العرض، 60 cm، الارتفاع 1.8 cm، بسعر 14.00 ريال بدلاً من 17.75 ريال، خدمة التوصيل 25 ريال.

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