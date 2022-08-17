نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على جوالات Honor 2022 هونر بخصم مئات الريالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على جوالات Honor 2022 هونر وغيرهم من الهواتف الحديثة المنوعة بخصم مئات الريالات من اليوم 17 أغسطس وحتى نفاذ الكميات من اليوم، وحتى نفاذ الكميات، حيث تعد عروض مكتبات جرير هي الأشمل على جميع الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية، وهذا بالإضافة إلى جميع الأدوات الدراسية والمكتبية بخصم يصل إلى 35٪، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض مكتبة جرير اليوم ولفترة محدودة Jarir

تتوفر بداخل داخل فروع مكتبات جرير Jarirbookstore كثير من العروض الحصرية المميزة على أسعار: هاتف هونر بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الفضي ستيس، وخصم آخر على سعر هاتف هونر Honor X7 المميز بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات عالية جداً، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار هاتف هونر 50 لايت بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف هونر Honor X7 بسعة 128 جيجابايت باللونين الأسود منتصف الليل واللون الأزرق المحيطي بسرعة رامات 4 جيجابايت، وخصم آخر على سعر هاتف هونر Honor X8 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 6 جيجابايت بتوفير 50 ريال سعودي باللون الأسود منتصف الليل.

تنزيلات ضخمة من مكتبات جرير Jarirbookstore

توجد بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore خصومات مميزة على أسعار: هاتف هونر 50 لايت بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأزرق العميق من الجيل الرابع، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف هونر ماجيك Honor majic 4 pro بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأزرق السماوي وباللون الأسود من الجيل الأول تدعم شبكة الجيل الخامس، وتخفيضات آخرى لفترة محدودة.

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير أيضاً بجانب العروض السابقة: عروض خاصة على أسعار جوالات هونر Honor X9 بسعة 128 جيجابايت باللون الفضي من الجيل الخامس بسرعة تشغيل لأداء عالي الجودة، كما لدى المكتبات خصومات خاصة على أسعار باقي هواتف Honor 9 باللون الأسود منتصف الليل بمميزات متنوعة، وخصومات أخرى منهم على أسعار هواتف هونر 50 بتوفير 400 ريال سعودي باللون الأسود منتصف الليل، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار باقي هواتف هونر Honor 2021/2022 المختلفة بأعلى جودة وأقل سعر في الأسواق.