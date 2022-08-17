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عمر شويل - جدة الطلاب المستجدين والتسجيل في نظام نور 1444، حيث يقدم نظام نور خدمة تسجيل الطلاب المستجدين، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، والجهات الإشرافية، وهذا في مختلف المراحل العمرية مثل: رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، ويقدم أيضا نظام نور لكافة الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور في المملكة جميع الخدمات الخاصة بتسجيل ومتابعة الوضع الدراسي للأبناء، لتسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل الأبناء، وتجاوز الطرق التقليدية، والتحول إلى الرقمنة، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك استجابة لمتطلبات العصر، والتسهيل على المواطنين.

الطلاب المستجدين والتسجيل في نظام نور 1444

والآن إلى طريقة التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد، ويمكن ذلك على النحو التالي.

أولاً: الدخول في “نظام نور” التعليمي، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب.

ثانياً: ابدأ بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

ثالثاً: من قائمة تسجيل الطفل، اختر “تسجيل طالب جديد”.

رابعاً: قم بكتابة رقم التعريف، أو رقم الإقامة للطالب المسجل.

خامساً: حدد بعد ذلك العلاقة بين الطالب وولي الأمر، ثم حدد مهنة ولي الأمر

سادساً: ابدأ بتعبئة الخانات أمامك ببيانات الطالب، وهي تشمل الآتي:

الجنسية.

جنسية الأم.

الرقم الخاص بجواز السفر “الباسبور”.

رقم تسجيل الأحوال المدنية.

فترة الصلاحية لبطاقة الهوية.

مصدر الشخصية، واسم الطالب باللغة العربية.

اسم الأب باللغة العربية، وكذلك اسم الجد، واللقب.

اسم الطالب والأب، والجد، واللقب باللغة الإنجليزية.

تحديد الجنس، تاريخ الولادة، ونوع التخصص.

العقارات السكنية، منطقة السكن.

المدينة، المنطقة، الشارع الرئيسي، تحت الشارع، رقم الدار.

رقم الهاتف الثابت، ثم رقم الجوال، ثم العنوان الوطني، وأخيراً الرمز البريدي.

سابعاً: وهذه الخطوة، نقوم فيها بكتابة بيانات، وتفاصيل المدرسة التي يلتحق بها الطالب، وتشمل:

نوع المدرسة، الإدارة التعليمية، المكتب التعليمي.

ثامناً: قم بالنقر على حفظ.

تاسعاً: قم بتخصيص مدرسة بديلة، لتكون جاهزة في حالة لم يتم القبول في المدرسة الأولى، وأيضا قم بتنزيل المستندات المطلوبة، وتأكيد البيانات، وأيضا قم بتقديم الطلب.

عاشراً: وبعد التقدم بطلب للحصول على الخدمة، سيتم إرسال رقم الطلب إليك، بالإضافة إلى رابط حول آلية تتبع التطبيق عن طريق البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال. ويمكن استخدام هذا الرقم في التقديم طلب يستغرق 5 أيام.

إلى هنا نكون قد انتهينا من طريقة تسجيل الطلاب الجدد نظام نور 1444، وبرجاء مراعاة الدقة أثناء ملئ البيانات.