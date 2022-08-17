نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% في العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات 50% في العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية، تعد أسواق العثيم من أهم وأفضل الأسواق التي تتواجد في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم الخصومات والتنزيلات دائما لعملائها على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية والمنزلية أيضا، سنعرض عليكم أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

اليوم سنوضح لكم أخر عروض على السلع الغذائية داخل أسواق العثيم وتشمل كالتالي: يتوافر داخل أسواق العثيم عرض على ارز الوليمة مزة بسمتي 10 كيلو جرام، وسعرها قبل العرض للكيس 84.95 ريال سعودي وبعد العرض سعره 65 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم بالسعودية على السلع الغذائية:

كما يوجد هناك أيضا خصم على صلصة الطماطم هاتي 8 × 135 وسعره قبل العرض 19.90 ريال سعودي وسعره بعد العرض 15 ريال سعودي.

بينما متواجد عرض على زيت شروق للقلي والطبخ 1،5 لتر سعر قبل العرض 55.90 ريال سعودي وسعر وبعد العرض 25 ريال سعودي.

يتوفر أيضا دجاج ساديا المجمد 1300 جرام سعر قبل العرض للكرتون 218 ريال سعودي وسعره بعد العرض 183.95 ريال سعودي.

وهناك أيضا ثوم شبك سعره 1.75 ريال سعودي.

يوجد ايضا عرض على الكيوي سعر الكيوي للكيلو 8.95 ريال سعودي.

هناك تنزيلات وعرض على الباذنجان الأسود الرومي وسط وسعره للكيلو 2.95 ريال سعودي.

متوفر ايضا عرض على الجزر الطازج للكيس 1 كيلو جرام وسعره 3.75 ريال سعودي.

فهناك شمام اردني يمكن استخدامه في الريجيم كسناك، وسعره للكيلو 2.95 ريال سعودي.

توجد ايضا بدخل العرض ليمون أخضر فيتنامي سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

تنزيلات في أسواق العثيم بالسعودية اليوم:

تمر برحي سعر التمر البرحي للكيلو 5.95 ريال سعودي، كما يوجد خصم على تمر رطب وسكري طازق سعره للصندوق 5.95 ريال سعودي؛ خصم خاص على تورتة مدورة صغيرة سعر قبل العرض 24.95 ريال سعودي للحبه وبعد العرض سعره 22.50 ريال سعودي زود كيكه اللون.

كما يوجد عرض على البرتقال سعر قبل العرض 12.50 ريال سعودي للحبه وسعره بعد العرض 9.95 ريال سعودي، وهناك ايضا زود مناقيش شاميه منوعه ثلاث حبات سعره للكيلو 4.50 ريال سعودي، وهناك ايضا عرض على زود خبز تورتيلا ابيض كبير 6 حبات سعر الكيس 6.95 ريال سعودي، كما متواجد داخل السوق خصم على مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد، ويمكن استخدمها كوجبة الكبسة السعودي الشهيرة، سعر اللحم البقري 32.95 ريال سعودي.