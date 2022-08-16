نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد تخفيضات السلع الغذائية من لولو هايبر ماركت أغسطس التوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد التخفيضات يقدمها لولو هايبر ماركت على السلع الغذائية المختلفة، بداية من الدجاج المجمد والأسماك واللحوم المجمدة مرورا بالفواكه والخضروات حتى الأغذية المعلبة، وتتضمن العروض خصومات كبيرة على المنتجات الاستهلاكية الأساسية من الزيت والأرز البسمتي والسكر، أيضا يمنحك هايبر لولو مئات العروض الأخرى على السلع المعروضة بجميع الفروع، كذلك تستطيع شراء احتياجاتك من مواد النظافة والوجبات الجاهزة، تسري العروض ابتداء من يوم الاربعاء 17 أغسطس حتى يوم 23 أغسطس. لولو هايبر ماركت دجاج برديكس مجمد يحتوي الكرتون على عشر حبات وزن الواحدة 1.1 كيلو جرام، سعر الكرتون كاملا 169.95 ريال بدلا من 190.5 ريال سعودي.

لحم انثى خروف نعيمي كامل طازج سعر الكيلو الواحد 36.90 ريال بدلا من 49.95 ريال، بخصم قدره 13.05 ريال.

احصل على كيلو من السمك البلطي الشهي صغير الحجم يصلح للشيخ والقلي، سعر الكيلو 7.90 ريال بدلا من 9.95 ريال.

اشتري كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ مقابل 28.90 ريال بدلا من 39.95 ريال، ووفر مبلغ 11.05 ريال سعودي.

لحم عجل هندي بدون عظم سعر الكيلو 36.90 ريال بدلا من 46.95 ريال، بخصم قدره 10.05 ريال. متوفر مفصل لحم بقري استرالي سعر الكيلو 54.90 ريال بدلا من 75.90 ريال، بخصم نقدي 21 ريال سعودي. هايبر لولو الرمان من الفواكه ذات الفوائد الكبيرة للجسم، احصل على كيلو من فاكهة الرمان الاحمر المصري مقابل 3.65 ريال بدلا من 7.95 ريال.

توت ازرق انتاج بولندي علبة وزن 125 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلا من 9.75 ريال. احصل على كيلو من الجزر الاسترالي بسعر 4.95 ريال بدلا من 8.95 ريال. عروض لولو ماركت احصل على دجاج ساديا المجمد وزن 2.5 كيلو جرام مقابل 68.95 ريال بدلا من 86.95 ريال. فيليه سمك السلمون مجمد أمريكانا وزن 462 جرام، احصل عليه مقابل 47.95 بدلا من 89.95 ريال سعودي.

حليب نيدو بودرة مدعم غني بالألياف علبة وزن 1950 جرام بسعر 68.95 ريال فقط.

اشتري بيبي صدر حبش مدخن سعر الكيلو 56.90 ريال بدلا من 81.40 ريال، بخصم نقدي 24.05 ريال. احصل على كيلو من الجبنة الرومي المعتدلة بالكمون مقابل 39.90 ريال بدلا من 52.90 ريال، بخصم 13 ريال سعودي. جبنة شيدر أيرلندية أبيض/ ملون سعر الكيلو 38.90 ريال بدلا من 61.90 ريال، بخصم نقدي بقيمة 23 ريال سعودي.

احصل على كيلو من محشي ورق العنب اليوناني، مقابل 25.90 ريال بدلا من 34.95 ريال.



أيس كريم باسكن روبنز عبوة لتر متنوع بسعر 31.5 ريال بدلا من 43.95 ريال، بخصم نقدي 12.45 ريال.



حياة زيت الطبخ والقلي سعة لتر ونصف مقابل 14.95 ريال بدلا من 19.5 ريال.

أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي وزن خمسة كيلو جرام، بسعر 34.95 ريال بدلا من 43.95 ريال.

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