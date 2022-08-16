صناعة تكييف في المنزل بتكلفة اقل من 40 جنيه أدوات سهله جدا الاختراع المصري

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عمر شويل - جدة مع بداية دخول فصل الصيف وزيادة ارتفاع درجة الحرارة قد يضطر الكثير من الناس اللجوء إلى شراء تكييف، ولكنه قد يؤدي إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء يصبح مكلف بشكل كبير لدى الكثير من الناس، لذلك سوف نعرض لكم طريقة قد تكون موفرة بشكل كبير وقد تحقق نفس النتيجة التي يحققها التكيف وتمنح المكان هواء منعش ومميز يساعد في مقاومة حر الصيف، تابعو معنا الآن المقال وسوف نتعرف على طريقة عمل تكييف في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة عمل تكييف في المنزل

يتساءل الكثير من الناس هل من الممكن القيام بعمل تكييف في المنزل، بالفعل من الممكن بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل وخطوات العمل تكون كالتالي:

المكونات

يتم إحضار كيسين من الملح.

وعاء كبير به ماء.

أربع زجاجات فارغة من البلاستيك.

وعاء كبير من البلاستيك ويتم عمل به بعض الفتحات في اتجاه واحد.

مروحة منزلية.

ورق فويل.

طريقة عمل التكييف في المنزل