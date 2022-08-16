شوف خصم من 20٪ ل60٪ ضمن عروض جرير على هواتف شاومي Shawmy

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عمر شويل - جدة خصم من 20٪ ل60٪ ضمن عروض جرير على هواتف شاومي Shawmy حيث يمكنكم الإستفادة من عروض مكتبات جرير خلال هذا الأسبوع من شهر أغسطس، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع خلال هذه المقالة من موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل…

عروض جرير jarirstore offers في المملكة

توجد عدة خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف شاومي ريدمي 9c بسعة 64 جيجابايت باللون الأزرق الأرجواني، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 10 برو بسعة 128 جيجابايت بسرعة 8 جيجابايت كوالكوم، وتخفيض آخر على سعر هاتف شاومي ريدمي 10C باللون الرمادي، وتخفيض آخر على سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11، وخصم آخر على سعر هاتف شاومي 12 برو بتوفير 500 ريال سعودي باللون الأزرق بسعة 256 جيجابايت وسرعة 12 جيجابايت، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف شاومي 12 برو بتوفير 500 جيجابايت، وسرعة رامات 12 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي 12 بتوفير 500 ريال سعودي بسعة 256 جيجابايت من الجيل الأول باللون البنفسجي كوالكوم دراغون.

تخفيضات مميز على سعر جوالات شاومي المختلفة

تتوفر عدة خصومات مميزة على أسعار: هاتف شامومي ريدمي نوت 11 برو 5G بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأخضر، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي 11 تي Shawme 11 T بسعة 256 جيجابايت بسرعة 8 جيجابايت باللون الابيض، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار هواتف شاومي بوكو NFC X3 بسعة 128 جيجابايت برامات عالية جداً باللون الذهبي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شاومي 11 تي برو بتوفير 600 ريال سعودي بسعة 256 جيجابايت وسرعة رامات 12 جيجابايت من الجيل الخامس بنظام كوالكون ستاب دراغون باللون الأزرق السماوي، وتخفيضات أخرى عديدة.

عروض مكتبات جرير Jarirbookstore لفترة محدودة

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير على أسعار باقي أجهزة شاومي المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف شاومي 12 المميز بسعة تخزين 256 جيجابايت وتوفير 500 ريال سعودي، وسرعة رامات 8 جيجابايت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي 11 لايت NE 5G بتوفير 350 ريال سعودي بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت بلون الكمأ الأسود، وغيرهم.