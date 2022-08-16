نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا extra كاش وبالتقسيط على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا extra كاش وبالتقسيط على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ، تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على القلايات الصحية، مواقد الغاز، مطحنة القهوة، الثلاجات وشاشات التلفزيون، كما يتوفر تيفال قلاية صحية سعة 4.2 لتر 1500 وات ستيل أسود بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى للشهر الجاري. عروض extra كاش وتقسيط تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على مواقد الغاز : يتوفر ضمن عرض خاص دورا موقد غاز حجم 90*60 سم ستانلس إستيل بجوانب فضي بسعر 2299 ريال، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر عرض حصري ضمن عروض شهر أغسطس على جبسون موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل ستانلس ستيل بسعر 1889 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض أجهزة المطبخ اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على القلايات الصحية : يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس على أجهزة المطبخ نوتري كوك قلاية صحية سعة 12 لتر 1800 وات باللون الأسود بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى برنسيس قلاية صحية 1800 وات سعة 1.3 كيلو 5.2 لتر باللون الأسود بسعر 449 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى برنسيس مطحنة 200 وات لطحن القهوة والهيل والمكسرات بسعر 119 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 6 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر آريتي مطحنة طعام كهربائية باللون الأرجواني بسعر 59 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 75%، ضمن عروض شهر أغسطس ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً. عروض extra على الثلاجات تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الثلاجات : يتوفر كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد باللون الأسود بسعر 649 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 19%، ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 32 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس دايو ثلاجة 4.2 قدم باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً. خصومات اكسترا للشاشات الذكية تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات : يتوفر فيليبس تلفزيون سمارت 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 2499 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 50%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائق الوضوح بسعر 1899 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض اكسترا extra كاش وبالتقسيط على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.