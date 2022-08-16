شوف أقوى عروض لولو هايبر التوفير الجبارة على أفضل السلع الغذائية الهامة والمميزة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تستمر دائما في عرض أفضل العروض المميزة والمهمة بخصومات مذهلة. حيث تستمر عروض لولو هايبر على أفضل وأهم السلع الغذائية الهامة التي لا غنى عنها بأي شكل في أي بيت بتخفيضات مميزة. ومن أهم السلع الغذائية التي يبحث عنها أكثر من مليار شخص حول العالم هي الأرز والمعكرونة أو الباستا والزيت والجبن وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها الكثير والكثير كل هذا تقدمه متاجر لولو تخت شعار عروض أغسطس التوفير لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر التوفير الجبارة على أفضل السلع الغذائية الهامة والمميزة متوفر بصل سعودي، للكيلو بسعر 2.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي، ووفر 2 ريال سعودي.

احصل على خصم 18 ريال على أبو خروف أرز بنجابي بسمتي طويل، للحبة بوزن 10 كيلو، للحبة 58.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال سعودي. اشتري شمس زيت دوار الشمس بوزن 1.5 لتر، للقطعتين فقط بسعر 32.95 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر التوفير القوية على اللحوم والأسماك خصم 5.05 ريال على روبيان مزارع طازج حجم وسط، للكيلو، بسعر 27.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

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