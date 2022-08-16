شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 70% علي الأغذية وأدوات المنزل

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عمر شويل - جدة تحرص شركة العثيم بالسعودية على طرح سلع والعديد من المنتجات بأسعار قوية ومنافسة لأهم وأشهر الشركات التي تقدم عروض أخري بالسعودية، حيث تحرص دائما شركة العثيم على طرح السلع بأسعار بسيطة كما أنها تكون هذه المنتجات من خضروات وفواكه طازجة، حيث يتم تجديد هذه العروض بشكل يومي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أجدد هذه العروض.

عروض شهر أغسطس لفروع العثيم بالسعودية

نظرا لارتفاع الأسعار في الأسواق بالسعودية، فأنه تقوم شركة العثيم بتقديم عروض مختلفة على أنواع مختلفة من السلع وإليكم أهم هذه العروض موضحه كالتالي.

يوجد في عروض العثيم ٥ كيلو جرام بسعر ٣٠ ريال سعودي بدلا من ٤٣ ريال سعودي.

كما يوجد ٤٠٠ جرام من المكرونة القلم بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ١٩.٤٥ ريال سعودي، وبالتالي فأن هناك فرق كبير في السعر بين شركة العثيم والسوق العادي بالسعودية.

كما أنه تباع زجاجة الزيت سعة ٢.٧ لتر بثمن ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٥٠ ريال سعودي.

كيلو من صدور الدجاج يوجد داخل عروض العثيم بسعر ٥٥ ريال سعودي بدلا من ٦٩ ريال سعودي.

أما عن منتجات الشعر فيوجد عرض شامبو وبلسم من منتج هير بسعر ١٠ ريال سعودي بدلا من ٢٠ ريال سعودي.

طريقة معرفة أقرب فروع العثيم على حسب منطقتك بالسعودية

ويتساءل العديد من الأشخاص بالسعودية عن كيفية الوصول إلى أقرب فرع لدية على حسب منطقته حيث يوجد العديد من الفروع بالسعودية.