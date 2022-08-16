نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أغسطس التوفيرية من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات لولو هايبر ماركت تعد من أقوى العروض التي يتم عرضها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتميز هايبر لولو بتقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية وتشكيلة متنوعة على جميع مقاضيك الشهرية كما أنه يقوم بتقديم عروض وخصومات تنافسية بصفة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو ماركت عروض شهر أغسطس التوفيرية على منتجات البقالة، واللحوم الحمراء الطازجة، والفواكه والخضروات الطازجة، ومنتجات الألبان، وأكياس الدجاج، ومستلزمات المطبخ، ومنتجات العناية المنزلية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض، وتكون العروض سارية فقط من 17إلى 23 أغسطس. لولو هايبر ماركت قم بالحصول على روبيان وردي مطبوخ فقط بسعر 28.90 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك شراء روبيان مزارع طازج من الحجم المتوسط فقط بسعر 27.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي للكيلو. احصل أيضا على سمك بلطي حجم صغير بسعر 7.90 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري لحم عجل هندي بدون عظم فقط بسعر 36.90 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء لحم كنف غزال من نيوزيلندا فقط بسعر 129.90 ريال سعودي بدلا من 139.90 ريال سعودي للكيلو.

احصل أيضا على لحم بقري مكعبات برازيلي فقط بسعر 27.90 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي للكيلو. عروض لولو ماركت قم بشراء أرز مزة هندي بسمتي بوزن 5 كيلو فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 43.65 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على حليب مجفف مدعم غني بالألياف من نيدو علبة بوزن 1950 جرام فقط بسعر 68.95 ريال سعودي.

اشتري كريمة قشدية نقية مملحة من الكرش الذهبي فقط بسعر 15.95 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء ورق عند اورلاندو بوزن 1015 جرام فقط بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 35.15 ريال سعودي للحبة.

أرز كالروز ابو بنت بوزن 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي. عروض التوفير من هايبر لولو قم بالحصول على زيت الطبخ والقلب من حياة بسعة 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

اشتري عسل الغابة البريزال عند زيارة لولو هايبر ماركت بوزن 500 جرام فقط بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 56.95 ريال سعودي.

احصل أيضا على ربيع اكسبرس شاي فرط بوزن 800 جرام فقط بسعر 22.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أغسطس التوفيرية من لولو هايبر ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.