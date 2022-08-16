نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٣ بالتقسيط وبدون فوائد من نون السعودية وخصم ٢٠% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم متجر نون السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٣ سعة ٥١٢ جيجا بايت مع خصم ٢٠%، والمتجر يقدم العديد من ماركات الهواتف الذكية بالتقسيط مثل هواتف شركة آبل الأمريكية، وهواتف شركة هواوي الصينية، وهواتف سامسونج الكورية، والعديد من أحسن ماركات الهواتف الذكية، ومن أشهر الهواتف التي يقوم المتجر بتقديمها لعملائه هاتف iPhone 13، الذي يحتوي على مزايا كبيرة تجعله أحسن هاتف ذكي موجود بالأسواق هذه الفترة، حيث يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس، كما يدعم تركيب شريحتي اتصال، ويحتوي على كاميرات ذات دقة عالية تعطينا صور وفيديوهات دقيقة للغاية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١٣ من نون السعودية.

سعر ايفون ١٣ سعة ٥١٢ جيجا من نون السعودية بالتقسيط

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 من نون السعودية بالتقسيط وقيمة القسط الشهري وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يأتي:-

سعر الهاتف قبل الخصم ٥٢٩٩ ريال سعودي.

سعر الجوال بعد الخصم ٤١٩٩ ريال سعودي، بنسبة خصم ٢٠%، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم بالريال السعودي ١١٠٠ ريال.

القسط الشهري ٧٠٠ ريال شهرياً بدون أي فوائد لمدة ٦ أشهر.

يتم توصيل المنتج بالمجان إلى المنزل إذا زادت المشتريات من نون عن ١٠٠ ريال سعودي.

يتضمن جوال ايفون ١٣ فترة ضمان عامين.

مواصفات iPhone 13

يحتوي هاتف ايفون ١٣ على مواصفات غاية الروعة وإمكانيات كبيرة وهى كما يلي:-

الجوال يدعم الاتصال قريب المدي عن طريقة خاصية الـ NFC. الهاتف يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى نوعها Nano Sim والثانية إلكترونية من نوع eSim. الجوال يقاوم الماء حتى ٦ متر لمدة ٣٠ دقيقة، كما يدعم مقاومة الغبار. يأتي الموبايل مصنوع من الزجاج الذي يتميز بالمتانة والجودة العالية، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. الجوال يأتي بمعالج قوي من نوع A16 Bionic، ويعمل المعالج بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core رباعي النواة.

مواصفات شاشة ايفون ١٣

جوال iPhone 13 يأتي بشاشة ذات مواصفات كبيرة وهى كما يأتي:-