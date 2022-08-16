نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على اللحوم ومنتجات الألبان تصل إلى 75% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم العثيم أفضل عروض وأحسن المنتجات العثيم من اكبر السلاسل التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الكثير من العروض منها عروض ركن العثيم و عروض اكتساب و عروض الطازج وعروض كيلو عليك وكيلو علينا، تهتم أسواق العثيم بتقديم أفضل العروض أسبوعيا بإنشاء أسواق لها ذات طابع مميز في تقديم خدماتها لجمهور عريض من المستهلكين.

عروض العثيم السعودية

تتميز العثيم بعروضها الجباره على ركن اللحوم الطازجة

لحم ضانى طازج 1كيلو ب176 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي .

فخذه كندوز 1كيلو ب 124 بدلا من 159 ريال سعودي .

كتف كندوز 1كيلو ب 119.95ريال سعودي بدلا من 149.95ريال سعودي.

مكعبات كندوز1 كيلو ب 159.95 ريال سعودي بدلا من 184.95 ريال سعودي.

سن كندوز 1كيلوب 164.95 ريال سعودي بدل من 184.95 ريال سعودي .

كباب حله كندوز 1 كيلو ب 169.95 ريال سعودي بدلا من 194.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأخيرة

توجد مجموعة من العروض المميزة والخصومات الهائلة التي لا بد أن يتعرف عليها الكثير من المستخدمين والتي تكون موجودة في ركن ألبان لعشاق الجبن والالبان بأنواعها: