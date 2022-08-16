نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 وتفعيل الاشتراك بسحب الـ150000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث آلاف المواطنين بشكل دوري ومستمر عن كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم، من أجل سرعة الاشتراك في المسابقة، والدخول في السحب المقبل على جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، والذي تقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، أي أنه يتبقى عليه أيام قليلة، مع الأخذ في الاعتبار أن تسجيل رقم الجوال الخاصة بك، يُعتبر خطوة هامة وأساسية في تسجيل المشاركة، إلا أنه في الوقت ذاته لابد من الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة التي تصلك عبر هذا الرقم.

الاشتراك في المسابقة

وقبل استيفاء خطوة تسجيل الرقم، لابد من الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إحدى الطرق الأساسية، سواء عبر الاتصال الهاتفي على رقم بلدك بالمسابقة والرقم الدولي الموحد، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى نفس الرقم، ثم انتظار الأسئلة للإجابة عليها وتفعيل مشاركتك، مع الأخذ في الاعتبار أنه كلما كانت إجاباتك صحيحة، كلما زادت فرص فوزك ودخول السحب بشكل مباشر مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، ما يزيد من فرص فوز بإحدى الجوائز.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم

أما عن كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم، فيتطلب تسجيله عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله وتثبيته على جوالك، ثم البدء في تسجيل الاشتراك من خلال رقم موبايلك، وهذه أسرع طريقة للمشاركة في المسابقة، ثم تأكيد اشتراكك من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة، ثم كتابة البيانات الأساسية المطلوبة، ثم تفعيله بالرسالة التي تصل عبر رقم الاتصال، ثم تأكيد أو موافق.

جدير بالذكر أنه يُمكنك معرفة عدد الفرص التي تحملها في المسابقة، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصيه تحتوي علي كلمة score للرقم المخصص لبلدك، أو إمكانية ترقية حسابك إلى إحدى المستويات الرئيسية سواء الماسية أو البلاتينية أو الذهبية أو الفضة، ما يزيد من فرص فوز بإحدى الجوائز الفردية الأخرى.