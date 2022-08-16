اتيكيت أكل وتناول المانجو أمام الضيوف توضحه مدام أمينة شلباية

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عمر شويل - جدة اتيكيت أكل المانجو، خبيرة الاتيكيت “أمينة شلباية” بتوضيح بعض العادات والنصائح الخاصة بالاتيكيت لجميع الأشخاص والتي يفضل الالتزام بها سواء عند تناول الطعام أو في الزيارات أو ارتداء الملابس وما إلى ذلك حيث أن الإتيكيت علم قديم ومعروف ويجب أن نكون على علم بجزء ولو بسيط بقواعده لأنه من الأشياء الضرورية في حياتنا والتعامل مع غيرنا سواء الأقارب أو الأصدقاء أو حتى الغرباء، وقد أوضحت مؤخرًا طريقة لأكل المانجو خاصةً مع كثرة بيعها وتوافرها في الفترة الأخيرة مع بداية فصل الصيف حيث تنصح بتناولها بالملعقة، فما هي قواعد الإتيكيت في تناول المانجو نوضح لكم ذلك على طريقة أمينة شلباية؟

اتيكيت أكل المانجو من أمينة شلباية

المانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة والتي لا غنى عنها ولكن يجب ألا نكثر منها لأنها تسبب تراكم الأملاح في الجسم وقد تتسبب في بعض آلام المفاصل وما إلى ذلك، ولكن حديثنا اليوم عن طريقة تناول المانجو الصحيحة إذ أنها من الفاكهة التي نعاني من تناولها كثيرًا خاصةً أمام الضيوف والغرباء أو حتى الأصدقاء.

ونجد للمانجو طرق عديدة مختلفة من أجل تناولها فالبعض منا يقوم بتقطيعها وتناولها أو تقشيرها فقط بدون التقطيع وتناولها ومنا من يفضل عصرها وشربها، ولكن توضح مدام أمينة شلباية الطريقة الصحيحة والأفضل لتناول المانجو وهي بالملعقة إذ أن معظم الأشخاص يقومون بتناولها بطريقة عشوائية حتى وإذا كانوا مع أنفسهم وهو ما تقصده بأنه يجب أن نلتزم بقواعد الاتيكيت ولو بجزء بسيط وإذا كنا وحدنا فقط.

طريقة تناول المانجو بالاتيكيت

وأكملت أن الطريقة الصحيحة لتناولها بواسطة الملعقة وبالتحديد ملعقة الحلويات حيث يتم تقشير المانجو وتقطيعها ثم تقديمها في بولة عميقة مع استخدام ملعقة الحلويات في تناولها أو تقشيرها وتناولها بالملعقة مباشرة على ألا نصل إلى نهاية البذرة، وإذا كنا نرغب في تقديمها للضيوف يمكن أن نقدم الشوكة والسكينة بجانبها حتى يستطيع الضيف تناولها كما يشاء، ونصحت أكثر من مرة بعدم الوصول إلى البذرة إذ أنها الطريقة المناسبة بتناول المانجو بحرية سواء أمام الضيوف أو حدنا.