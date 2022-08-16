نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض من الأوساخ والبقع الصعبة في دقائق هيرجع جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض، يعد الكوتشي الأبيض من أكثر الأحذية المحببة لدى جميع الشباب ويرغبون دائماً في كوتشي ناصع البياض دون أي أوساخ أو اصفرار به، ويعد تنظيف الكوتشى الأبيض من الأمور المستعصية التي تؤرق جميع البنات والولاد، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طرق عديدة لتنظيف الكوتشي الأبيض وإعادة لونه الأصلي دون أي اصفرار به.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض

هناك عدة طرق ووصفات طبيعية تعمل على تنظيف الكوتشى الأبيض وإعادة لونه الأبيض، ويعد مكون صودا الخبز من أقوى وسائل التنظيف التي تتغلغل داخل الأوساخ والاصفرار وتعمل على إزالتها بمنتهى السهولة، حيث أنه ذات تركيبة قويه وفعاله في تنظيف الأشياء.

تحضير وصفة لتنظيف الكوتشي الأبيض بصودا الخبز

المكونات

ربع كوب صغير من مسحوق صودا الخبز

ماء للعجن.

فرشاة تنظيف الكوتشى.

تحضير وصفة تنظيف الكوتشى الأبيض

نحضر وعاء كبير مملوء بالماء ونضع بداخله صودا الخبز ونقوم بنقع الكوتشي الأبيض بداخل الوعاء لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بفرك الكوتشي بواسطة الفرشاة.

تعظ وصفة صودا الخبز لتنظيف الكوتشي الأبيض من أسهل الوصفات التي تعمل على تنظيف بسرعه دون أي جهد أو عناء.

اعداد وصفة لتنظيف الكوتشي الأبيض بالخل

الخل من المكونات الرائعة التي تتميز بسهولة تحضيرها، كما أنه من المنظفات الموفرة والتى لا تستغرق وقت طويل فى الإعداد.

المكونات

كوب الاربع خل أبيض.

معلقة صغيرة من ملح الليمون.

ماء.

تحضير وصفه لتنظيف الكوتشي الأبيض بالخل

نخلط الماء مع الخل وملح الليمون وبواسطة قطعة من القماش النظيف نقوم بفرك الأوساخ والاصفرار من على الكوتشي الأبيض، ثم نغسل الكوتشي الأبيض بالماء، ويجفف.

هذه الوصفة سوف تحصلين بعدها على كوتشي ناصع البياض، حيث أنه يعمل على تفتيت البقع والأتربة المتراكمة على الكوتشي الأبيض، كما أنها من الوصفات السريعة في التحضير، عكس المنظفات الغالية في الثمن، فيعتبر الخل من الوصفات التي تساعد في تنظيف الأحذية المعرضة للاصفرار، ويعد ملح الليمون من الوصفات الرائعة في التنظيف حيث أنه يتميز بكونه بديل للمنظفات التي تزيل الأوساخ المتراكمة والبقع الداكنة التي توجد على الكوتشي الأبيض وتعمل على تفتيتها وإزالتها بسهوله دون جهد أو عناء.