اتيكيت تناول البطيخ أمام الضيوف.. آداب تناول البطيخ الصحيحة

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عمر شويل - جدة اتيكيت تناول البطيخ، هناك بعض الأطعمة وبالتحديد الفاكهة التي يتم تناولها بطريقة عشوائية ونشعر بالحرج من تناولها أمام الغرباء أو حتى أمام أصدقائنا ومن أشهر تلك الفاكهة البطيخ الذي اعتاد الكثيرون على تناوله بطريقة معينة وهي كما تعرف في الاتيكيت بالطريقة العشوائية إذ أن هناك طرق لطيفة مناسبة من أجل تناول البطيخ أمام الحضور وتكون مهذبة ولا تسبب الحرج على الإطلاق، ولأن الأيام الماضية بالتحديد الثالث من أغسطس كان اليوم العالمي لفاكهة البطيخ فقد كانت تلك الفرصة مناسبة للتعرف على أصول تناول البطيخ الصحيحة وهي ما نعرفكم به اليوم.

اتيكيت تناول البطيخ والطريقة الصحيحة له

الاتيكيت عبارة عن مجموعة من القواعد يتم وضعها من قبل الخبراء والمتخصصين حتى يصير عامة الناس على علم بتلك القواعد للتعامل بها سواء أمام الغرباء أو حتى مع أنفسهم، لأنها تعلمنا آداب التعامل في حياتنا بشكل عام مثل معاملة الغرباء والكبار والصغار وحتى اختيار وتقديم الهدايا وارتداء الملابس المناسبة وتناول الطعام بالطريقة الصحيحة المراعية للأداب العامة وما إلى ذلك من قواعد كثيرة لكل شيء في حياتنا حتى وإذا كان بسيطًا ولكن تلك القواعد تجعل مظهرنا أمام الغير لطيفًا وينم عن الذوق العام لدينا.

ومن الآداب التي يجب أن نكون على علم بها هي تناول البطيخ تلك الفاكهة التي لا يعرف الكثيرين طريقة مناسبة لتناولها أمام الضيوف بدون أن يظهروا بمظهر غير لائق أو مناسب، مع العلم ان القواعد قد تختلف في بعض النقاط البسيطة إذا كنت أنت الضيف أو كنت المضيف، فإذا كنت المضيف يتم اتباع آداب التناول المعروفة أمام الضيوف، وإذا كنت الضيف فيتم تنظيف الاتيكيت بطريقة صحيحة للاستمتاع بتناول البطيخ.

آداب تناول البطيخ الصحيحة