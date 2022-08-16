نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فيفا 23 FIFA متي الموعد الرسمي لنزولها في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فيفا 23 FIFA متي الموعد الرسمي لنزولها هو ما يشغل بال الآلاف حول العالم وتعتبر لعبة فيفا من أشهر الألعاب التي يفضلها الملايين من عشاق وأحباب كرة القدم، ولعبة فيفا تمكنت من الحصول على شعبية جارفة وأهميتها نالتها بسبب محاكاتها للعبة كرة القدم، والشركة المصنعة للعبة تحرص على إصدار نسخة جديدة في كل عام، لذلك أصبحت أكثر عمليات البحث عليها دون الألعاب الأخري.
لعبة فيفا 23 FIFA والموعد الرسمي لنزولها
نتحدث اليوم من خلال مقالنا عبر موقع ثقفني عن موعد نزول فيفا 23، كما سنوضح بعض التفاصيل والمعلومات عن الإصدار الجديد للعبة.
الموعد النهائي لنزول فيفا 23
عودتنا دوما شركة EA وهي الشركة المصنعة للعبة فيفا بأنها تقوم بإنزال النسخة الجديدة للعبة في آخر شهر سبتمبر، ويتزامن موعد إصدار اللعبة مع نهاية شهر سبتمبر، وسيتم إصدار نسختين من فيفا 23 في نهاية سبتمبر، وموعد نزول اللعبة كما يلي:
|أسم النسخة
|تاريخ إصدار النسخة
|موعد نزل فيفا 23 الإصدار النهائي Ultimat Edition
|بتاريخ 26 سبتمبر 2022 م
|موعد نزل فيفا 23 الإصدار القياسي Standard Edition
|في 30 سبتمبر 2022 م.
معلومات عن لعبة فيفا 23
العديد من اللاعبين حول العالم في انتظار النسخة الجديدة من لعبة فيفا على أحر من الجمر، وهذا ليستمتعوا بتجربة جديدة ومميزات كثيرة، والكشف عن نمط اللعب الحديث الخاص باللعبة، وقد وعد الشركة عملائها بإنها ستقوم بإضافة بعض من المميزات الحديثة التي ستنال إعجاب اللاعبين.
المميزات الحديثة للعبة فيفا 23
هناك بعض المميزات الحديثة التي ستقوم الشركة بإضافتها للعبة، ومن تلك المميزات هي:
- تكون اللعبة متاح تشغليها على عدد أكبر من الأجهزة مثل الأيفون والهواوي وأجهزة الأندرويد.
- الإصدار سيكون مخصص لأجهزة Unreal Engine.
- العمل على تحسين النمط الخاص باللعب بدوري أبطال أوروبا.
- إضافة نمط كأس العالم FIFA قطر 2022 وهي ستقام ما بين 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر لعام 2022.
- ستقوم الشركة بتحسين تقنية Video Referee (VAR).
- أضافت الشركة أصوات جديدة للمعلقين سواء الأجانب أو العرب للتعليق على المباراة.
- تحسين الجودة والدقة والأداء العام للعبة وجعلها أسرع
- الإصدار سيكون متوافق مع أنظمة التشغيل سواء المتقدمة أو المتوسطة.
- إتاحة التحديث لقائمة المدربين واللاعبين لكافة المنتخبات والفرق.
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