نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فيفا 23 FIFA متي الموعد الرسمي لنزولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فيفا 23 FIFA متي الموعد الرسمي لنزولها هو ما يشغل بال الآلاف حول العالم وتعتبر لعبة فيفا من أشهر الألعاب التي يفضلها الملايين من عشاق وأحباب كرة القدم، ولعبة فيفا تمكنت من الحصول على شعبية جارفة وأهميتها نالتها بسبب محاكاتها للعبة كرة القدم، والشركة المصنعة للعبة تحرص على إصدار نسخة جديدة في كل عام، لذلك أصبحت أكثر عمليات البحث عليها دون الألعاب الأخري.

لعبة فيفا 23 FIFA والموعد الرسمي لنزولها

نتحدث اليوم من خلال مقالنا عبر موقع ثقفني عن موعد نزول فيفا 23، كما سنوضح بعض التفاصيل والمعلومات عن الإصدار الجديد للعبة.

الموعد النهائي لنزول فيفا 23

عودتنا دوما شركة EA وهي الشركة المصنعة للعبة فيفا بأنها تقوم بإنزال النسخة الجديدة للعبة في آخر شهر سبتمبر، ويتزامن موعد إصدار اللعبة مع نهاية شهر سبتمبر، وسيتم إصدار نسختين من فيفا 23 في نهاية سبتمبر، وموعد نزول اللعبة كما يلي:

أسم النسخة تاريخ إصدار النسخة موعد نزل فيفا 23 الإصدار النهائي Ultimat Edition بتاريخ 26 سبتمبر 2022 م موعد نزل فيفا 23 الإصدار القياسي Standard Edition في 30 سبتمبر 2022 م.

معلومات عن لعبة فيفا 23

العديد من اللاعبين حول العالم في انتظار النسخة الجديدة من لعبة فيفا على أحر من الجمر، وهذا ليستمتعوا بتجربة جديدة ومميزات كثيرة، والكشف عن نمط اللعب الحديث الخاص باللعبة، وقد وعد الشركة عملائها بإنها ستقوم بإضافة بعض من المميزات الحديثة التي ستنال إعجاب اللاعبين.

المميزات الحديثة للعبة فيفا 23

هناك بعض المميزات الحديثة التي ستقوم الشركة بإضافتها للعبة، ومن تلك المميزات هي: