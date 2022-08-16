نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ما هي أسعار وجبات البيك الجديدة لعام ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما يتساءل عدد كبير من الناس عن أسعار وجبات البيك الجديدة لعام ٢٠٢٢، مطاعم البيك من ضمن المطاعم المشهورة في المملكة العربية السعودية، تعتبر هذه المطاعم من أكثر المطاعم التي يحبها الشعب السعودي، وهي عبارة عن سلسلة مطاعم كبيرة موجودة في العديد من المدن السعودية، وهناك أيضاً خدمات توفر توصيل الطلبات للمنازل، ولذا سنتحدث في هذه المقالة عن واجبات البيك الجديدة وأسعارها للعام الحالي ٢٠٢٢.

أسعار وجبات البيك الجديدة

تشغل أسعار وجبات البيك الجديدة لعام ٢٠٢٢ بال الكثير، حيث أنها من أشهى وألذ الوجبات بمطعم البيك، بالإضافة إلى جودتها العالية، ومنها :

يعد البروست أو الفرايد تشيكن الدجاج من الواجبات المشهورة في مطاعم البيك ؛ وذلك لأن مذاقها شهي.

كما تعد وجبة دجاج البيك المكونة من 4 قطع من الواجبات المشهورة المضافة إليها بطاطس مقلية وصلصة الثوم المميزة لدي مطاعم البيك.

وتوجد أيضاً وجبة دجاج مسحب، ومتاح أن يكون الدجاج بالطعم الحار، ويمكن أيضاً طلب سلطات بجانب الوجبة أو مياه غازية وعصائر.

كما يتوجد أيضاً بجانب واجبات الدجاج كل من وجبة فيليه السمك ووجبة الجمبري الجامبو والاقتصادية وأيضاً وجبة فيليه السمك الحرائق.

تمت إضافة أنواع جديدة من واجبات الدجاج والواجبات البحرية ذات طعم لذيذ ورائع للغاية.

منيو البيك الجديد

أما عن أسعار البيك للوجبات الجديدة المتاحة 2022 ، فتمت إضافة وجبات جديدة بأطعمة لذيذة ومختلفة الموضحة بأسعار معقولة، ومنها:

وسعر وجبة دجاج البيك تتكون من 4 قطع يكون ٢١ ريال سعودي، وتحتوي أيضا على 1084 سعر حراري.

بينما 8 قطع دجاج البيك تكون بسعر 28 ريال.

ويتراوح سعر مسحب دجاج البيك السبع قطع ب 18 ريال سعودي، والعشر قطع ب21 ريال.

وجبة بيج بيك المكونة من صدور الدجاج، والخيار المخلل والبطاطس المقلية والصلصة بسعر 65 ريال.

كما أن وجبة جمبري البيك الجامبو سعرها يصل إلى هو ٣٧.٥ ريال للعشر قطع، و١٢ قطعة ب ٥٠.٥

وبينما تكلفة وجبة الجمبري الاقتصادية العشر قطع تقدر بحوالي ٢٨ ريال.

وسعر وجبة فيليه سمك البيك ب ١٥ ريال شاملة المكونة من ٦ قطع من فيليه السمك المقلي، وخبز .

كما يوجد أنواع من الصلصات التارتار أو صلصة كوكتيل أو صلصة مسحب أو صلصة الثوم، كما تحتوي على 1165 سعر حراري.

وبينما وجبة فيليه السمك الحرائق بسعر ١٦ ريال، وتحتوي على 1085 سعر حراري.

كما يتوجد أيضاً سندوتشات البيك للمأكولات البحرية مثل السمك والجمبري.

وفي نهاية مقالتنا والتي تحدثنا فيها عن أسعار وجبات البيك الجديدة التي ارتفعت قليلا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والجدير بالذكر أن مطعم البيك يقدم وجبات بمذاق ونكهة مختلفة، ونتمنى أن نكون قد استوفينا الموضوع من جميع جوانبه.