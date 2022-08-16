نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده وتخفيضات هايبر بنده مع اقتراب نهاية موسم الصيف والعودة للدراسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بالسعودية لشهر أغسطس 2022، عروض هايبر بندة اليوم بالسعودية تقوم بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات بشكل مستمر خلال جميع أيام العام، وتكون العروض متميزة وخاصًة في الأعياد والمناسبات المختلفة، وهذه الأيام خلال شهر يونيو يقدم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات، وإذا كنت عزيزي القارئ ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض والحصول عليها فعليك بمتابعة هذه السطور وسوف تجد بعض هذه العروض.
عروض هايبر بنده بالمملكة تنسف غلاء الأغذية بأسعار تنافسية ولا بالأحلام
مالك هايبر بنده السعودية
صاحب ومالك هايبر بنده السعودية هو رجل من أكبر وأهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل قام بالعمل في في الوظائف المختلفة التي جعلته يكتسب خبرة كبيرة وقد جعلته يتمكن من إنشاء هذه الشركة الكبيرة والتي تعتبر أكبر شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط، وهذا الرجل يسمى حمود البراهيم.
عروض بنده اليوم و تخفيضات بنده السعودية لشهر أغسطس 2022
هذا الإسبوع يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض هايبر بندة جدة جبنة فيتا بريزيدون 500 جرام بسعر 12 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة جبنه موزاريلا مبشوره داري 200 جرام 2حبه بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع جبنة شرائح برجر بريزيدون 200 جرام ثلاث حبات بسعر 20 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده جبنة موزاريلا بريزيدن 900 جرام بسعر 30 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة شرائح جبنة شيدر البقره الضاحكه عشر قطع 200 جرام 2 حبة بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية جبنه بالقشطه للدهن كريم 200 جرام 2 حب بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي جبنة كريم البقره الضاحكه 900 جرام بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض بنده جده جبنة كريم ابو الولد بسعر 20 ريال سعودي
- تخفيضات بنده اليوم أكياس شاي أسود ليبتون 300 كيس بسعر 30 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده نوتيلا بي ريدي بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر ارز مزه بسمتي ابو كاس 5 كيلو جرام بسعر 31.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه جبنه موزاريلا مبشوره كامل الدسم المراعي سعر 30 ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض حليب طويل الأجل نادك عبوة ترويجية بسعر 20 ريال سعودي.
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