شوف عروض الخمسات العثيم الثلاثاء خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات استمتعوا بأقوى عروض الخمسات

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عمر شويل - جدة عروض الخمسات العثيم الثلاثاء خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات كشفت مجلة ماركت وأسواق عبد الله العثيم عن آخر عروض العثيم الأسبوعية المقدمة يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أغسطس لعام 2022م، حيث أن العروض تسري من الأربعاء 10 أغسطس إلى الثلاثاء 16 لجميع منتجات الماركت، حيث تقدم أسواق العثيم كل المنتجات التي من الممكن أن يرغب في الحصول عليها المرء وما يزيدها تميز ويجعل الكثير من الأشخاص تقبل عليها هي عروضها وتخفيضاتها المميزة. آخر عروض العثيم الأسبوعية الثلاثاء 16 أغسطس 2022م سعر 2 كيلو جرام من الطماطم المحمي وصل بعد الخصم إلى 6.95 ريال سعودي.

ربطتان من الليمون الأصفر سعرهما حوالي 2.75 ريال سعودي.

بصل أحمر سعر 2 كيلو جرام منه وصل إلى 2.95 ريال سعودي.

علبتان من العنب الأسود سعرهما حوالي 5.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من الكمثرى الأميركي سعره وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

أما الكيلو جرام الواحد من البرتقال أبو صرة سعره وصل إلى 3.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من الكيوي سعره وصل إلى 7.95 ريال سعودي.

تفاح رويال جالا سعر الكيلو جرام الواحد منه 6.75 ريال سعودي.

المانجو المصري التومي سعر كيلو جرام واحد منه وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

الثوم الأبيض سعر الكيلو جرام الواحد منه انخفض إلى 5.75 ريال سعودي.

الجزر المستورد سعر الكيلو جرام الواحد منه 5 ونصف ريال سعودي.

القرع الأميركي سعر 2 كيلو جرام يبلغ 3.45 ريال سعودي. تخفيضات وعروض العثيم الأسبوعية أغسطس قشطة الصافي طازجة سعر العلبة يبلغ 4.95 ريال سعودي.

كريمة المراعي مخفوقة خاصة بالطبخ يبلغ سعر العلبة منها حوالي 9.95 ريال سعودي.

عصير برتقال من شركة المراعي بدون سكر وزن 1.5 لتر سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.

كيلو جرام واحد من بلح الشام يبلغ 20 ريال سعودي للعلبة.

زيت دوار الشمس وزن 2.7 لتر سعر 3 حبات وصل إلى 25 ريال سعودي.

علبة كورن فليكس كلوفز ابو ديك وزن 1 كيلو جرام سعرها 25 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

شامبو هيربال وزن 400 جرام وصل سعره إلى 10 ريال سعودي بدلًا من 20 وربع ريال سعودي.

2 كيلو جرام من صدور دجاج دو الطرية سعره 55 ريال سعودي بدلًا من 68 ونصف ريال سعودي.

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