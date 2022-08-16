نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الشعر بالملح وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم ولن يعود مجددا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجدير بالذكر أن وجود الشعر الزائد في الجسم من الأمور التي تسبب في حدوث ازعاج لجميع النساء، وقد يتعرضون للحرج أمام الآخرين وهذا يفقدهم الثقة بالنفس كما يجب أن نشير أن هناك العديد من التجارب الهندية التي أثبت أن الملح يعتبر من المكونات التي لها دور فعال للغاية في القضاء على الشعر الزائد للنساء باستخدامه هو فقط أو من خلال خلطه مع مجموعة من العناصر تابعوا معانا خلال السطور القادمة بعض الطرق المختلفة لاستخدام الملح لإزالة الشعر الزائد.

الملح والكركم لإزالة الشعر الزائد

المقادير المطلوبة:

خمس ملاعق من الملح من الأفضل أن يكون الملح خشن.

خمس ملاعق من الحليب.

خمس ملاعق من الكركم.

طريقة التحضير

يمكنكم تحضير هذه الخلطة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :

في البداية يجب عليكم خلط جميع المكونات السابقة في وعاء كبير ثم يتم الخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ونحصل على عجينة متجانسة القوام.

ثانيا يجب أن يتم فرد هذه العجينة في الأماكن الخاصة بظهور الشعر ثم يتم فركها بمجموعة من الحركات اللطيفة ثم يتم الانتظار لمدة ١٥ دقيقة.

رابعا يتم شطف الجسم بالماء البارد بعد التخلص من كل كمية الشعر الموجودة في الجسم.

من الأفضل دهن الجسم بزيت الزيتون للقضاء على الاحمرار والالتهاب.

وصفة الملح والخل لإزالة الشعر الزائد

كوب من ملح الطعام.

نصف كوب من الخل الابيض.

طريقة التحضير