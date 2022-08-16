نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على النايل سات والعرب سات احصل على التردد الجديد حالًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هو من أكثر الترددات طلبًا عبر الإنترنت، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الصديقة للأشخاص والتي تقوم بتسليتهم في أوقات الفراغ، وتعتبر من أفضل القنوات في تقديم محتوى عالم الحيوان ويتابعها ملايين الأشخاص حول العالم من مختلف الجنسيات، وتم تغيير تردد القناة بسبب عدة مشاكل ولكن تم التوصل إلى التردد الجديد على النايل سات والعرب سات وسنقوم بتوضيح التردد لكم في سطور مقالنا اليوم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

تردد القنوات يكون متوفرًا على كل الأقمار الصناعية على التليفزيون وسنقدم لكم التردد على كل قمر من الأقمار الصناعية حيث:-

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عرب سات تردد القناة هو 11804 بمعدل استقطاب أفقي H.

بينما معدل ترميز القناة 27500 ومعامل تصحيح خطأ 4\3 أوتو.

تعمل القناة بجودة HD ونوع القمر الصناعي هو العرب سات. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات معامل تصحيح خطأ القناة هو AUTO أو 4\3.

معدل ترميز القناة هو 3000 ومعدل استقطاب أفقي.

تردد القناة على النايل سات هو 11411 بجودة HD.

كيفية الحصول على تردد القنوات من الريموت الكنترول

يمكنك الحصول على تردد أي قناة من القنوات بنفس الطريقة وسنوضح خطوات الحصول على تردد قناتنا اليوم وهي قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ويتم الحصول عليها بالخطوات التالية:-