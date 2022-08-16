نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء على الصراصير نهائيا بوصفات طبيعية وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القضاء على الصراصير نهائيا، مع تزايد حرارة الجو تزداد وجود الحشرات في المنازل وخاصة حشرات الصراصير التي تدخل إلى المنازل عبر المجاري والنوافذ وتختبئ في المنزل وتسبب الإزعاج والإحراج لربة المنزل لذلك إختارنا لكم اليوم عدة وصفات طبيعية وفعالة للقضاء على الصراصير نهائيا.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام السكر الأبيض:

يمكن خلط كمية متساوية من السكر الأبيض مع كمية مماثلة من صودا الخبز ونقوم برشها في الأماكن التي تتواجد بها الصراصير.

يعمل السكر على جذب الصراصير إليه وعند تناول الصراصير صودا الخبز تؤثر على الجهاز الهضمي لهم ويموتون في الحال.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام ورق الغار:

نقوم بإحضار كمية مناسبة من أوراق الغار ثم نقوم بطحنها ورشها في أماكن تواجد الصراصير فتعمل أوراق الغار على طرد الصراصير من المنزل لعدم تحملهم رائحتها النفاذة.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام الخيار:

نقوم بإحضار كمية قشور الخيار ووعاء من الألومنيوم ثم نقوم بدهن الوعاء بقليل من الفازلين ونضع فيه قشور الخيار.

نقوم بوضع الوعاء في أماكن تواجد الصراصير لكي يتفاعل الوعاء الألومنيوم مع قشور الخيار ويحدث رائحة قوية تقضي على الصراصير في الحال.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام الدقيق الأبيض:

نقوم بإحضار كمية من السكر الأبيض ونخلطها مع كمية مماثلة من الدقيق الأبيض ونضيف إليهم حمض البوريك ومزجهم سويت ثم نقوم بوضعهم في أماكن تواجد الصراصير فتعمل هذه الوصفة على قتل الصراصير في الحال.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام القهوة:

تعمل القهوة على قتل الصراصير فورا ولذلك يمكن عمل فخ بالقهوة عن طريق إحضار برطمانات أو زجاجات كبيرة وملؤها بالماء ونضع القهوة في أكواب صغيرة ووضعها داخل البرطمان ونضعها في أماكن تواجد الصراصير وستنجذب إلى رائحة القهوة وستدخل الفخ وتموت في الحال.

طريقة التخلص من الصراصير بإستخدام الفلفل الأحمر:

نقوم بخلط ملعقة من الفلفل الأحمر مع فص من الثوم المفروم وبصلة صغيرة مفرومة ثم نقوم بوضعهم داخل إناء به ماء ونرفعه على النار حتى الغليان ثم نتركه ليبرد تماما ثم نعبأ الخليط في زجاجة بها بخاخ ونقوم برشها في أماكن تواجد الصراصير فتعمل هذه الوصفة على قتلهم في الحال.